Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi. Ons altın 1960 doları aşarak hem 2023'ün rekorunu kırıp hem de 11 ayın zirvesini tazelerken, altın gram fiyatı da tüm zamanların rekoruna koştu. ABD, Silikon Vadisi başta olmak üzere 3 bankanın peş peşe batışı ve endişenin Avrupa'ya sıçraması sonrası altın başta olmak üzere güvenli limanlara yönelim sürüyor. Ons altın, Fed faiz kararı yaklaşırken 1960 dolar bandını hızla aşarak 11 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı da 1.200 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini test etti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...