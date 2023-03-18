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Ekonomi
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Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

2023-03-18 07:13:47
Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi. Ons altın 1960 doları aşarak hem 2023'ün rekorunu kırıp hem de 11 ayın zirvesini tazelerken, altın gram fiyatı da tüm zamanların rekoruna koştu. ABD, Silikon Vadisi başta olmak üzere 3 bankanın peş peşe batışı ve endişenin Avrupa'ya sıçraması sonrası altın başta olmak üzere güvenli limanlara yönelim sürüyor. Ons altın, Fed faiz kararı yaklaşırken 1960 dolar bandını hızla aşarak 11 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı da 1.200 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini test etti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

#1
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşmasıyla altın yeni rekorunu kırdı.

#2
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Fed'in enflasyonu baskılamak için şahin politikalar güderek yüksek faiz artırımı yapacağı beklentileri ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası yerini güvercin para politikası beklentisine bıraktı. Bu durum altına yaradı.

#3
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

ALTIN GRAM FİYATI 1200 TL'Yİ AŞTI Ons altın fiyatları yaklaşık 11 ay sonra 1945 dolar bandını aşarken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1200 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

#4
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü. Yurt içinde ise yeni rekor öncesi gram altın için tüm zamanların zirvesi 1185 TL düzeyinde bulunuyordu.

#5
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

#6
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

ABD enflasyon verisi Fed'in 22 Mart'ta vereceği faiz kararı için kritik önem arz ediyordu. Banka krizleri ve enflasyon verisi öncesi Fed'in 50 veya 75 baz puan faiz artırması öngörülüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler beklentileri alt üst etti.

#7
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığını ifade etti.

#8
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.

#9
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

AVRUPA'DA CREDIT SUISSE HABERLERİ TAKİP EDİLİYOR ABD'de Silvergate ile başlayarak Silicon Valley Bank ile devam eden bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse ile devam etti. Bankacılık krizine karşı 54 milyar dolarlık dev bir kurtarma paketi gelmesi Credit Suisse üzerinde bir miktar toparlanmaya neden olsa da bugün göstergeler yine kırmızıya döndü.

#10
Foto - Amerika’da 3 bankanın iflası altına yaradı! Altın fiyatları çifte rekor kırdı!

Çarşamba günü yüzde 25'in üzerinde değer kaybeden Credit Suisse hisseleri dün yüzde 18 yükselmesinin ardından bugün yine değer kaybederek yüzde 10'un üzerinde geriledi.İsviçre Merkez Bankası'nın kurtarma hamlesinin ardından güvenin tam olarak tesis edilemesi gerilemede etkili oldu.

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