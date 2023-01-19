Ameliyat ol diyen doktorları dinlemedi! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Demir'in geldiği pozisyonu ve uyguladıkları tedaviyi anlatan Dr. Necati Doğan, “Hastamıza yıllar önce kalça kireçlenmesi nedeniyle kalça protezi uygulanmış, bu protez uygulamalarında sıklıkla başarılı sonuçlar elde ederiz. Daha önce gittiği hastanelerde bu protezin yenilenmesi gerektiğini hastamıza söylemişler. Hastamız o anki risklerden dolayı bu süreci kabul etmemiş, ötelemiş ve yaklaşık 2-3 yıl boyunca bu protezi kullanmaya devam etmiş. Protezde ilerlemeye devam etmiş. Bize başvurduğunda artık protez karın içindeki organların arasına kadar yerleşmişti. Bacakta ciddi şişlikleri, hareket kısıtlılıkları oluşmuş, yürüyemez hale gelmişti. Yenileme ameliyatı gerektiğini söyledik ve hastamız artık mevcut tablosundan ileri derecede şikayetçi olduğu için belirli riskleri, ameliyatı kabul etti. Protezin bu kadar ileriye gitme aşaması sık karşılaştığımız bir şey değil, daha erken evrelerde geldiklerinde sadece kalça bölgesi açılır. Daha uyumlu protezlerle kalçadaki implant değiştirilir ve hayatına geri döner. Ama bu hastamız artık normal bölgeden çıkarılamayacak derecede ilerlemiş formuyla geldiği için bizim bu protezi kalça bölgesinden çıkarıp onarmamız imkansızdı. İlk olarak karın içindeki kısımları çıkartmak için karın bölgesinden girdik. Protezin yuva baş dediğimiz kısımlarını karın içinde mesanenin, bağırsakların, damar sinir paketlerinin arasından güvenli ve sorunsuz bir şekilde çıkarttık. Daha sonra bu kemikte oluşmuş ileri derecedeki defekti de onarmak gerekiyordu, buraya da uygun platinlerle tekrardan yeni yapılan protezler içeri gelmesin diye yeni platinlerle bir destek kısmı oluşturduk. Karın iç kısmındaki işimiz bitti daha sonra ikinci bir aşamada kalça bölgesinde kalan kısmı çıkarttık. Şu anki protezimiz gayet stabil ve hemen hareket etmeye, yük vermeye, yürümeye uygun bir protez. Vatandaşların protezlerini düzenli takip ettirmeleri gelişen herhangi bir yeni şiddetli ağrı ve problemlerde mutlaka en erken dönemde bu aşamalara gelmeden kontrollerini yaptırmalarını öneririm" dedi.