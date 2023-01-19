Ameliyat ol diyen doktorları dinlemedi! Yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı

Geçirdiği operasyonlar sonrası ameliyata onay vermediğini, protezin vücudunda ilerleyişini öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan 74 yaşındaki Ömer Demir, “Doktorlar toplandı, heyet kurdular, muayene ettiler. Sen protezi gevşetmişsin dediler, 'onu çıkarıp yenisini takalım istersen' dediler çaresi oysa yapın, ne yapalım ben acı içinde kıvranıyorum dedim, ikinci ameliyatı yaptılar. Bir süre sonra yeniden protez takacağız dediler, ben onay vermedim. Sonra Tarsus’a gittim. Oradaki doktor ‘Senin protezin buradan çıkmış, neredeyse karnına girecek’ dedi o öyle söyleyince benim tuhafıma gitti. Ona demedim, ya protez buradan çıksa gelip burada karnıma girse ben farkında olmayayım mı diye bunu hesap ediyorum. Onay verirsen seni ameliyat edeyim dedi, karar verirsem geleyim dedim. Oraya da karar vermedim netice buraya geldim, çok yerlere gittik. Allah’a şükür yürüyorum, ameliyat olduğum bacağımda hiç sorun yok. Doktorlarıma güveniyorum ne derdilerse harfiyen bir santim ne ileri ne geri gittim ne dediyse o çıktı. Buraya gelen bir daha gelmek ister. Eğer acil gelirse gururla gider" dedi.