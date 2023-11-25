Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi. Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesinde. Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 70 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan, oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyor. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, çareyi İstanbul’da buldu. Yapılacak özel ameliyatın devlet tarafından karşılanamadığını belirten aile, ameliyatın gerçekleşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.