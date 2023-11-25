Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun ameliyatını yaptıramadığını dile getiren ve yardım bekleyen baba Mürsel Köksalan, “Oğlumu tedavisi için İstanbul’a götürdük. Doktorlar, çeneyi açabileceklerini ve çocuğumu kurtarabileceklerini söylediler. Çeneyi inceleyen uzmanlar, tek ameliyatta işi halledebileceklerini dile getirdiler. Oğlum hala yemek yiyemediği için sadece sıvı gıda ile besleniyor. Bu ameliyat bize umut ışığı oldu. Maddi durumun hiç yok. Onun için çocuğumun sağlığına kavuşması adına yardım talep ediyorum. Oğlumun çenesi, kemik olmadığından açılmıyor. Yeni teknikler ile çeneyi açabileceklerini söylediler. Oğlum ameliyat olabilirse, biberonla beslenmek yerine normal yemeklerden yiyebilecek. Tüm ilgili ve yetkililerden ameliyat için destek bekliyoruz” diye konuştu. Doğduğundan beri ağzından sıvı mama harici bir besin geçmeyen Yaşar’ın annesi ise oğlunun ameliyatla düzelebileceğinden dolayı çok mutlu olduğunu, doktorların operasyonu yapabilecek olmasından dolayı da ameliyat için gerekli parayı bulmak için duacı olduğunu dile getirdi.