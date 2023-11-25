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Sağlık
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Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

2023-11-25 16:06:55
Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Hayata birçok sağlık sorunuyla gözlerini açan ve şu anda 17 yaşında olan Yaşar Hüseyin Köksalan, ömründe ilk kez yemek yiyebilmek için destek bekliyor.

#1
Foto - Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Samsun'da alt çenesi olmayan, tüm dişleri üst damağında olan lise öğrencisi, 17 yıl sonra ilk kez yemek yemek için yardım bekliyor. Ameliyat için gerekli olan para toplanabilirse lise 3 öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan hayatında ilk kez yemek yiyebilecek.

#2
Foto - Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi. Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesinde. Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 70 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan, oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyor. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, çareyi İstanbul’da buldu. Yapılacak özel ameliyatın devlet tarafından karşılanamadığını belirten aile, ameliyatın gerçekleşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

#3
Foto - Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Yardımlar sonrası İstanbul’a giderek bu ameliyatı yapabilen özel bir hastanede muayene olan lise 3. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, doktorlardan sevindirici haberi aldı. Doktorlar; Ankara’da da uzmanların incelediği tomografi sonuçlarına göre tek ameliyat ile alt çeneyi yapabileceklerini, Yaşar’ın çenesini oynatıp, rahatça yemek yiyebileceğini söyledi. Ayrıca Yaşar’ın üst damağına toplanan dişler de düzenlenerek, normal bir ağız yapısına kavuşturulacak. Yaşar Hüseyin Köksalan’ın ameliyat olabilmesi için Bafra Kaymakamlığı tarafından da bağışların yatırılması adına banka hesabı açıldı. Yaşar, ameliyatı için gerek duyulan 300 bin TL’yi bulabilirse 17 yıl sonra ilk kez normal bir yemek yiyip, düzgün ağız yapısına kavuşabilecek.

#4
Foto - Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Doktorların kendisini iyileştirebileceğini söylemesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Yaşar Hüseyin Köksalan, “Babamla birlikte İstanbul’a gittik. Doktorlar beni muayene ettiler. Ameliyata uygun olduğumu ve düzeleceğimi söylediler. Ameliyattan sonra pipet kullanmadan yemek yiyebileceğimi söylediler. Ben de bu haberi dört gözle bekliyordum. Doktorların olumlu konuşması ile artık motive oldum. Herkesin ağzı nasılsa benim de öyle olacakmış. Yardım elini uzatacak herkesten şimdiden Allah razı olsun. İnşallah iyi olacağız. Hayalim ağzımın iyi olması ve normal yemek yiyebilmek” dedi.

#5
Foto - Ameliyat için yardım bekleniyor! 17 yıldır yemek yiyemiyor

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun ameliyatını yaptıramadığını dile getiren ve yardım bekleyen baba Mürsel Köksalan, “Oğlumu tedavisi için İstanbul’a götürdük. Doktorlar, çeneyi açabileceklerini ve çocuğumu kurtarabileceklerini söylediler. Çeneyi inceleyen uzmanlar, tek ameliyatta işi halledebileceklerini dile getirdiler. Oğlum hala yemek yiyemediği için sadece sıvı gıda ile besleniyor. Bu ameliyat bize umut ışığı oldu. Maddi durumun hiç yok. Onun için çocuğumun sağlığına kavuşması adına yardım talep ediyorum. Oğlumun çenesi, kemik olmadığından açılmıyor. Yeni teknikler ile çeneyi açabileceklerini söylediler. Oğlum ameliyat olabilirse, biberonla beslenmek yerine normal yemeklerden yiyebilecek. Tüm ilgili ve yetkililerden ameliyat için destek bekliyoruz” diye konuştu. Doğduğundan beri ağzından sıvı mama harici bir besin geçmeyen Yaşar’ın annesi ise oğlunun ameliyatla düzelebileceğinden dolayı çok mutlu olduğunu, doktorların operasyonu yapabilecek olmasından dolayı da ameliyat için gerekli parayı bulmak için duacı olduğunu dile getirdi.

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