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Spor
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Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

2023-03-09 17:10:17
Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Geçtiğimiz hafta sonu 2. Lig müsabakasında Amedspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'dan sürpriz bir adım geldi.

#1
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

2. Lig'de geçen hafta oynana Bursaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylar gündeme oturmuştu. Ligin ilk devresinde Diyarbakır'da oynanan maçta benzer şekilde geçmişti.

#2
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Bursa'da oynana müsabakayı yeşil beyazlılar 2-1 kazanarak şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'un yara almasına sebep oldu.

#3
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Öte yandan Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti. MHP heyeti de formayı yarın Bahçeli’ye vereceklerini söyledi.

#4
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret etti.

#5
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu. Kalkancı, “Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim.

#6
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.

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