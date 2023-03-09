Amedspor'u yenen Bursaspor'dan Bahçeli kararı!

Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.