2022-08-16 21:45:58 AMD, Intel’in ayağını kaydıracak
Çip üreticisi AMD, Ryzen 7000 işlemcisinin çıkış tarihini açıkladı. Yeni işlemcinin Intel'i sarsması bekleniyor.
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Çip üreticisi AMD, Ryzen 7000 işlemcisinin çıkış tarihini açıkladı. Yeni işlemcinin Intel'i sarsması bekleniyor.
Donanım devi AMD, yeni AM5 soketine sahip Ryzen 7000 ailesinin çıkış tarihini paylaştı.
Zen4 mimarisiyle geliştirilen yeni nesil Ryzen 7000 modelleri, 29 Ağustos’ta duyurulacak.
İşte “together we advanced_PCs” etkinliği hakkında bilmeniz gerekenler.
AMD, Ryzen 7000 çıkış tarihini Intel için mi değiştirdi? AMD, AM5 soketine sahip olacak yeni nesil Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Ryzen 7000 modellerinin 29 Ağustos’ta tanıtılacağı açıklandı.
Zen4 mimarisine sahip yeni işlemcilerin, ilk olarak 15 Eylül’de pazara çıkması bekleniyordu.
Ancak lansmanla birlikte çıkış tarihi de değişmiş gibi görünüyor. Yeni sızıntılar Zen 4 işlemcilerin 27 Eylül’de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Intel 13. Nesil Raptor Lake ailesinin ise 28 Eylül’de duyurulacağını hatırlatalım.
AM5 soketine sahip olacağı doğrulanan yeni işlemci ailesinde; Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X modellerinin olması bekleniyor.
Yeni Zen4 serisi, Zen3’e kıyasla tek çekirdekte yüzde 15, çok çekirdekte ise yüzde 35’lik bir iyileşme sunacak.
Ayrıca geçtiğimiz gün Ryzen 7000 fiyatları ortaya çıktı.
Zen4 mimarili işlemciler, Ryzen 5000’e göre yüzde 10 ila 12 zamlı gelecek.
Ryzen 5 7600X modeli 340 dolar, üst seviye Ryzen 9 7950X ise 906 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulacak.
Ryzen 7000 ailesi DDR5 bellek ve PCIe 5 gibi “en son teknolojilerle oluşturulmuş” AM5 soketinin ilk işlemcileri olacak. 29 Ağustos’ta yapılacak lansman kapsamında daha fazla resmi bilgi duyacağız.
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