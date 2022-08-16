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Teknoloji-Bilişim
16
AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

2022-08-16 21:45:58
AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Çip üreticisi AMD, Ryzen 7000 işlemcisinin çıkış tarihini açıkladı. Yeni işlemcinin Intel'i sarsması bekleniyor.

#1
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Donanım devi AMD, yeni AM5 soketine sahip Ryzen 7000 ailesinin çıkış tarihini paylaştı.

#2
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Zen4 mimarisiyle geliştirilen yeni nesil Ryzen 7000 modelleri, 29 Ağustos’ta duyurulacak.

#3
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

İşte “together we advanced_PCs” etkinliği hakkında bilmeniz gerekenler.

#4
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

AMD, Ryzen 7000 çıkış tarihini Intel için mi değiştirdi? AMD, AM5 soketine sahip olacak yeni nesil Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Ryzen 7000 modellerinin 29 Ağustos’ta tanıtılacağı açıklandı.

#6
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Zen4 mimarisine sahip yeni işlemcilerin, ilk olarak 15 Eylül’de pazara çıkması bekleniyordu.

#7
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Ancak lansmanla birlikte çıkış tarihi de değişmiş gibi görünüyor. Yeni sızıntılar Zen 4 işlemcilerin 27 Eylül’de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

#8
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Intel 13. Nesil Raptor Lake ailesinin ise 28 Eylül’de duyurulacağını hatırlatalım.

#9
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

AM5 soketine sahip olacağı doğrulanan yeni işlemci ailesinde; Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7600X modellerinin olması bekleniyor.

#10
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Yeni Zen4 serisi, Zen3’e kıyasla tek çekirdekte yüzde 15, çok çekirdekte ise yüzde 35’lik bir iyileşme sunacak.

#11
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

#12
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Ayrıca geçtiğimiz gün Ryzen 7000 fiyatları ortaya çıktı.

#13
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Zen4 mimarili işlemciler, Ryzen 5000’e göre yüzde 10 ila 12 zamlı gelecek.

#14
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Ryzen 5 7600X modeli 340 dolar, üst seviye Ryzen 9 7950X ise 906 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunulacak.

#15
Foto - AMD, Intel’in ayağını kaydıracak

Ryzen 7000 ailesi DDR5 bellek ve PCIe 5 gibi “en son teknolojilerle oluşturulmuş” AM5 soketinin ilk işlemcileri olacak. 29 Ağustos’ta yapılacak lansman kapsamında daha fazla resmi bilgi duyacağız.

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