Amasya'dan Suriye'ye 3 tır yardım

Vali Mustafa Masatlı, İl Müftülüğü önündeki törende yaptığı konuşmada, yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Amasyalıların Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını belirten Masatlı, "Savaş bir felakettir, dinimiz her zaman barışı, uzlaşmayı, insanca bir arada yaşamayı emreder ama maalesef hemen sınır komşumuz Suriye'de yıllardır devam eden bir zulüm söz konusu. Bu felakette de atalarımızın yaptığı gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, devletimizin kurumları ve necip milletimiz olmak üzere oradaki insanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.