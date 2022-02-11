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Hayat-Aktüel
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Amasya'dan Suriye'ye 3 tır yardım

2022-02-11 16:53:08
Amasya'dan Suriye'ye 3 tır yardım

Amasya'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 3 tır yola çıktı.

#1
Foto - İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı gıda, giysi ve yakacak malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı gıda, giysi ve yakacak malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, dualarla uğurlandı.

#2
Foto - Vali Mustafa Masatlı, İl Müftülüğü önündeki törende yaptığı konuşmada, yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Amasyalıların Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını belirten Masatlı,

Vali Mustafa Masatlı, İl Müftülüğü önündeki törende yaptığı konuşmada, yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Amasyalıların Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını belirten Masatlı, "Savaş bir felakettir, dinimiz her zaman barışı, uzlaşmayı, insanca bir arada yaşamayı emreder ama maalesef hemen sınır komşumuz Suriye'de yıllardır devam eden bir zulüm söz konusu. Bu felakette de atalarımızın yaptığı gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, devletimizin kurumları ve necip milletimiz olmak üzere oradaki insanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz." dedi.

#3
Foto - Programa, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı.

Programa, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da katıldı.

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