Aman ‘IBAN’ınıza dikkat edin! Bir rica sizi hapse yollayabilir

Hesaba gelen paranın bankaya bildirilmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Çakır, "Bazen sizden yüz yüze IBAN istenebilir, bazen tanıdığınız arkadaşlarınızdan mesaj yöntemi ile olabilir. Eğer bir kişiye IBAN'ınızı paylaştıysanız size nereden geldiğini bilmediğiniz bir para geldiğinde bunu mutlaka bankaya geri iadesini istemeye gitmeniz gerekiyor. Diyelim ki nereden geldiğini bilmiyorsunuz bu paranın ve bulamadınız, arkadaşınıza IBAN vermiştiniz, IBAN'ı verirken mesajlaşmaları silmeyin ve kesinlikle o ekran kaydı sizin için her zaman daha güvenli olabilir. Çünkü o kişinin sizden IBAN'ınızı rica ettiğine dair mesaj dosyada sizin samimi olarak suçsuz olduğunuzu kanıtlayacak en önemli etkendir" ifadelerini kullandı.