Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

İlaç kullananlar ve hassas bünyeler için uyarılar Haberde her meyvenin kendine has faydaları sıralanırken, bazı porsiyonlama kurallarına ve risklere de değinildi. Örneğin, bağışıklığı ve göz sağlığını destekleyen greyfurtun, bazı kolesterol ilaçlarının (statinler) karaciğerde parçalanmasını engelleyerek vücutta tehlikeli seviyelere ulaşmasına yol açabileceği bildirildi. Bu nedenle ilaç kullanan bireylerin greyfurt tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği ifade edildi. Benzer şekilde, sindirime yardımcı olan şeftalinin yüksek sorbitol ve fruktoz içeriği nedeniyle hassas bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde şişkinliğe yol açabileceği, asidik yapıya sahip portakal ve ananasın ise diş minesini korumak adına yemeklerin bir parçası olarak tüketilmesi gerektiği tavsiye edildi.(gztcom)