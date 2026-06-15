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Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'
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Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

Sağlıklı bir yaşam için uzmanlar, her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Ancak Reading Üniversitesi, Harvard Tıp Okulu ve Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak yürüttüğü yeni bir araştırma, kalp sağlığı açısından tüm meyvelerin aynı etkiyi göstermediğini açıklarken. İngiltere ve ABD’de 30 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmacılar, düzenli meyve tüketen bireylerin yalnızca yüzde 20’sinin kalp hastalığı riskini azaltabilecek düzeyde “flavanol” alabildiğini belirledi. İşte hem kalbe hem de vücuduna yararı olan o gizli silahlar.

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Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

Sağlıklı bir yaşamın kapısını aralamak için uzmanlar her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyor. Ancak Reading Üniversitesi, Harvard Tıp Okulu ve Kaliforniya Üniversitesi bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü yeni bir araştırma, kalp sağlığı söz konusu olduğunda tüm meyvelerin aynı etkiyi göstermediğini ortaya koydu.

#2
Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

İngiltere ve ABD'de 30 binden fazla katılımcının beslenme alışkanlıklarını inceleyen uzmanlar, her gün düzenli meyve yiyenlerin bile sadece yüzde 20'sinin kalp hastalığı riskini azaltacak düzeyde "flavanol" tükettiğini belirledi. Vücuttaki zararlı serbest radikalleri nötralize eden ve kalp-damar sağlığını destekleyen bu doğal bileşiği almak için, toplam tüketim miktarından ziyade doğru meyve seçiminin kritik önem taşıdığı vurgulandı. İşte kalp sağlığını koruyan o 'gizli silahlar'

#3
Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

1- Mürdüm eriği.

#4
Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

2- Kızılcık. 3- Böğürtlen.

#5
Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

4- Yeşil çay. 5-Bakla.

#6
Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

6- Elma. 7 - Çilek. 8- Yaban mersini. 9 - Barbunya.

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Foto - Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'

İlaç kullananlar ve hassas bünyeler için uyarılar Haberde her meyvenin kendine has faydaları sıralanırken, bazı porsiyonlama kurallarına ve risklere de değinildi. Örneğin, bağışıklığı ve göz sağlığını destekleyen greyfurtun, bazı kolesterol ilaçlarının (statinler) karaciğerde parçalanmasını engelleyerek vücutta tehlikeli seviyelere ulaşmasına yol açabileceği bildirildi. Bu nedenle ilaç kullanan bireylerin greyfurt tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği ifade edildi. Benzer şekilde, sindirime yardımcı olan şeftalinin yüksek sorbitol ve fruktoz içeriği nedeniyle hassas bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde şişkinliğe yol açabileceği, asidik yapıya sahip portakal ve ananasın ise diş minesini korumak adına yemeklerin bir parçası olarak tüketilmesi gerektiği tavsiye edildi.(gztcom)

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Yorumlar

Necmettin Kaya

Tarihte başkentlik yapan, çeşitli tarihi kalıntı ve eserleri ülkemize kazandıran bütün emeği geçenlere tanıtımına vesile olan yeni Akit gazetesine teşekkür ederim
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