Aman dikkat yıllardır yanlış biliyormuşuz: Kalp sağlığı için en yararlı, en faydalı onlar! O 'gizli silahlar'
Sağlıklı bir yaşam için uzmanlar, her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesini öneriyor. Ancak Reading Üniversitesi, Harvard Tıp Okulu ve Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak yürüttüğü yeni bir araştırma, kalp sağlığı açısından tüm meyvelerin aynı etkiyi göstermediğini açıklarken. İngiltere ve ABD’de 30 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmacılar, düzenli meyve tüketen bireylerin yalnızca yüzde 20’sinin kalp hastalığı riskini azaltabilecek düzeyde “flavanol” alabildiğini belirledi. İşte hem kalbe hem de vücuduna yararı olan o gizli silahlar.