Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Kombi ustası Kadir Yazar, "Kombi bakımında önemli olan gaz ayarı, gaz kaçak kontrolleri ve içerisinde bulunan korozyon kalıntılar gibi şeylerin temizliğidir. Kombinin rahat çalışmasının sağlanması için genleşme tankı dediğimiz bölümünün havası olması gerekir. Peteklerin ve petek filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor. Bakım yapılmazsa kombi sağlıklı çalışmaz ve verim alınamaz. Kombi içerisinde kalan su paslanmaya neden verdiğinden dolayı çalışmaya engel oluyor. Bakım yapılan kombinin verimi daha iyidir sessiz çalışır. Son dönemde Youtube ustalarımız sahada bulunmaya başladı. Kombi kullanıcıları internet üzerinden daha uyguna yaptırabilecekleri kişilere ulaşıyor. Bu durum da kullanıcılara zarar veriyor bunun nedeni internette dolaşan ustalar oturduğu yerden Youtube'dan video izleyerek ustalık yapıyorlar. Kombi tehlikeli bir cihazdır bunu da tüketicimizin bilmesi gerekiyor. Kullanıcılar çağırdığı ustanın kim veya sertifikası var mı yok mu bunu bilmelidir. Bu youtuber ustaları yüzünden çok olumsuzluklar yaşıyoruz. O yüzden evinize çağırdığınız ustanın teknik servis olduğuna emin olun ve kim olduğunu öğrenin" dedi.