Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Evimize gelen ustanın yetkili servis olup olmadığını öğrenmenin önemli olduğunu belirten Yazar, "Son dönemde duyuyoruz kombi patlamalarını ustaların hatalarını böylesi büyük olayların yanında küçük olaylar da oluyor. Kombinin ana kartının yanması gibi küçük ama maddi yönden yüksek hatalar yaşanıyor. Buradan şunu belirtmek isterim internet ustalarına güvenmeyin, işini iyi yapamayan usta kendini internete verir ve oradan müşteri bulmaya çalışır. İşi bilen usta tavsiye üzerine çağrılır, Ben Bir işlemin gideri ve benim hakkım neyse ona göre fiyat veriyorum. Tüketiciler ise internetten bulduğu daha uygun fiyata çalışan ustalara ulaşıyor ancak tüketiciler başına geleceklerden habersiz bir şekilde onlarla iletişime geçiyor. Bazı ustalar kombi bakımını basitliğe aldılar ve bilmedikleri konularda Youtube'a bakar oldular. Kombi basit bir şey değildir doğalgazla çalışan patlayabilme ihtimali olan bir cihazdır. İnsanlar asgari ücretle çalışmak yerine bu yola başvurup kendi karlarını düşünüyorlar. Farkında olmadan hem tüketicileri hem de kendilerini tehlikeye atıyorlar" şeklinde konuştu.