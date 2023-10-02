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Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

2023-10-02 13:13:28
Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kombi bakımına yönelirken, bazı fırsatçılar Youtube üzerinden izledikleri videolardan yola çıkarak ustalık yapmaya başladı. Yetkili servislere göre daha uygun fiyatlara bakım yapan bu kişiler vatandaşlar için cazip geliyor. Ustalıklarını Youtube'den video izleyerek yapmaya çalışan bu kişiler vatandaşları maddi yönden zarara uğratırken canlarını da tehlikeye atıyor.

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Foto - Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Tokat'ta yaşayan kombi ustası Kadir Yazar Youtube ustalarından vatandaşların uzak durmasını belirterek, "Son dönemde Youtube ustalarımız sahada bulunmaya başladı. Kombi kullanıcıları internet üzerinden daha uyguna yaptırabilecekleri kişilere ulaşıyor. Bu durum da kullanıcılara zarar veriyor bunun nedeni internette dolaşan ustalar oturduğu yerden Youtube'dan video izleyerek ustalık yapıyorlar. Kombi tehlikeli bir cihazdır bunu da tüketicimizin bilmesi gerekiyor. Kullanıcılar çağırdığı ustanın kim veya sertifikası var mı yok mu bunu bilmelidir" şeklinde konuştu.

#2
Foto - Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Kombi ustası Kadir Yazar, "Kombi bakımında önemli olan gaz ayarı, gaz kaçak kontrolleri ve içerisinde bulunan korozyon kalıntılar gibi şeylerin temizliğidir. Kombinin rahat çalışmasının sağlanması için genleşme tankı dediğimiz bölümünün havası olması gerekir. Peteklerin ve petek filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor. Bakım yapılmazsa kombi sağlıklı çalışmaz ve verim alınamaz. Kombi içerisinde kalan su paslanmaya neden verdiğinden dolayı çalışmaya engel oluyor. Bakım yapılan kombinin verimi daha iyidir sessiz çalışır. Son dönemde Youtube ustalarımız sahada bulunmaya başladı. Kombi kullanıcıları internet üzerinden daha uyguna yaptırabilecekleri kişilere ulaşıyor. Bu durum da kullanıcılara zarar veriyor bunun nedeni internette dolaşan ustalar oturduğu yerden Youtube'dan video izleyerek ustalık yapıyorlar. Kombi tehlikeli bir cihazdır bunu da tüketicimizin bilmesi gerekiyor. Kullanıcılar çağırdığı ustanın kim veya sertifikası var mı yok mu bunu bilmelidir. Bu youtuber ustaları yüzünden çok olumsuzluklar yaşıyoruz. O yüzden evinize çağırdığınız ustanın teknik servis olduğuna emin olun ve kim olduğunu öğrenin" dedi.

#3
Foto - Aman dikkat! Tehlike saçıyorlar

Evimize gelen ustanın yetkili servis olup olmadığını öğrenmenin önemli olduğunu belirten Yazar, "Son dönemde duyuyoruz kombi patlamalarını ustaların hatalarını böylesi büyük olayların yanında küçük olaylar da oluyor. Kombinin ana kartının yanması gibi küçük ama maddi yönden yüksek hatalar yaşanıyor. Buradan şunu belirtmek isterim internet ustalarına güvenmeyin, işini iyi yapamayan usta kendini internete verir ve oradan müşteri bulmaya çalışır. İşi bilen usta tavsiye üzerine çağrılır, Ben Bir işlemin gideri ve benim hakkım neyse ona göre fiyat veriyorum. Tüketiciler ise internetten bulduğu daha uygun fiyata çalışan ustalara ulaşıyor ancak tüketiciler başına geleceklerden habersiz bir şekilde onlarla iletişime geçiyor. Bazı ustalar kombi bakımını basitliğe aldılar ve bilmedikleri konularda Youtube'a bakar oldular. Kombi basit bir şey değildir doğalgazla çalışan patlayabilme ihtimali olan bir cihazdır. İnsanlar asgari ücretle çalışmak yerine bu yola başvurup kendi karlarını düşünüyorlar. Farkında olmadan hem tüketicileri hem de kendilerini tehlikeye atıyorlar" şeklinde konuştu.

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