2021-07-28 07:17:08 Aman dikkat! İşte aşırı sıcaklıkların neden olduğu 5 hastalık
Bunaltıcı sıcakların sinyalleri de gelmeye başladı. İşte o sıcaklarla birçok hastalığın komplikasyonlarında artış görüleceği kesin. Yazın özellikle de anne babalara çok daha büyük görev düşüyor. Zira çocukları hem güneşin zararlı ışınlarından hem de bunaltıcı sıcaklardan korumak çok önemli. Dr. Özışık, sıcak yaz aylarında alınması gereken önlemlere ve uyulması gereken kurallara yönelik önemli uyarılarda ve önerilerde bulundu.