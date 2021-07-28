Aman dikkat! İşte aşırı sıcaklıkların neden olduğu 5 hastalık

KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR Sıcaklık artışı ile birlikte kalp hızı artıyor ve cilt damarları genişleyerek kan dolaşımından daha çok pay alıyor. Terleme ile vücut, ısısını düşürmeye çalışıyor, solunum sıklığı ve derinliği artıyor. Hipertansiyonu ve damar sertliği olanlar ve bu hastalıklar ile ilgili ilaç kullananlar için bu durum; inme, ritm bozuklukları ve kalp krizi riskini artırıyor. Aşırı sıcaklarda vücut adaptasyon için bu değişimleri yaparken bu, organlar için hem aşırı yük oluşuyor hem de bir yandan bu yükü engellemeye yönelik ilaçlar kullanıldığından sıcaklık artışına yeterince adaptasyon sağlanamıyor. İşte bu risklerden kaçınmak için bol sıvı tüketimi şart. Açık renkli kıyafetler giymek, sıcaklığın yoğun olduğu zamanlarda bedenimizi zorlayacak yürüyüş, egzersiz, aşırı yemek yeme, alkol alımı gibi alışkanlıklardan kaçınmak gerekiyor.