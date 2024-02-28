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Teknoloji-Bilişim
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Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

2024-02-28 15:28:03
Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Sosyal medya platformları tüm dünyada sıklıkla kullanılıyor. Ancak sosyal medyada her şeyi paylaşmak pek çok sorunu beraberinde getiriyor. İşte, internette paylaşmamanız gerek 10 önemli konu...

#1
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Her gün milyonlarca kişi sosyal medya platformlarını kullanıyor; alışveriş yapıyor, fotoğraf ve haber paylaşıyor, gönderi ve yorumları beğeniyor, özel mesajlar gönderiyor. Dijital güvenlik şirketi ESET, internet kullanıcılarının sosyal medya paylaşımlarında dikkat etmeleri gerekenleri bir araya getirdi. Aşırı paylaşım giderek büyüyen bir sorun. Paylaşım yapanların yakınlarını rahatsız edebilir. Kimlik dolandırıcılığına yol açabilir, siber suçluların parolanızı ele geçirmesini sağlayabilir. Kişisel bilgilerinizi ve eşyalarınızı hırsızlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Kullanıcılar kendilerini gizlilik konusunda oldukça bilgili olarak görse bile, platform sahipleri web sitelerini ve uygulamalarını sık sık güncelleyebiliyor. Sosyal medyayı eğlenceli kılan paylaşımlar aynı zamanda potansiyel bir risk kaynağıdır. Sosyal medya platformlarını kullanırken dikkatli davranarak oluşabilecek sorunlardan uzak durun.

#2
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Kendinize saklamanız gereken 10 konu

#3
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler. Dolandırıcılar, dolandırmak için bir kimlik oluşturmak üzere bir araya getirebilecekleri küçük bilgi parçalarını her zaman ararlar. Bu bilgileri sizin adınıza kredi başvurusunda bulunmak veya çevrimiçi hesaplar açmak için kullanabilirler. Hesabınızı tamamen ele geçirmek için parolalarınızı veya akılda kalıcı sorularınızı kırmak için kullanabilirler. Evcil hayvanınızın adı veya doğum tarihiniz gibi zararsız bir şey bile gizli tutulmalıdır. Seyahat planları. Yaklaşan bir tatil için heyecanlı olduğunuzu belirten bir fotoğraf veya güncelleme yayımlamak kulağa oldukça zararsız gelebilir. Ancak bu, hesabınızı izleyen birine mülkünüzün o süre zarfında gözetimsiz bırakılacağı anlamına gelebilir. Tatil fotoğraflarını da eve döndükten sonra yayımlamak çok daha iyidir.

#4
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Konum verileri. Siber suçlar ile fiziksel suçların örtüştüğü nokta genellikle sosyal medyadır. Bir suçlu, bir bireyin evde yalnız olacağını veya uzak bir bölgede yürüyeceğini ya da mülkünün boş olacağını biliyorsa, bundan sonra neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Konum verilerinizi mümkün olduğunca gizli tutun. Bazı sosyal medya platformları, paylaşımların konumunu otomatik olarak etiketleyebilir. Aile etkinliklerini veya arkadaşlarınızın konumlarını paylaşmak, sizin veya onların nerede yaşadığını, çalıştığını veya zaman geçirdiğini istemeden ifşa edebilir. Pahalı alımlar. Hesabınızı karanlık planlarla izleyen birileri varsa, bu sizi gasp veya hırsızlık için potansiyel bir hedef olarak işaretleyebilir. Yeni satın alımlar veya hediyeler hakkında bilgi paylaşma konusunda ihtiyatlı olmaya çalışın.

#5
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Çocuk fotoğrafları. Bazı ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını paylaşmayı sever. Ancak çocuklarınız rıza gösterecek yaşta mı? Bebeklik fotoğraflarının internetin her yerine yapıştırılmasından hoşlanmayabilirler. İnternette çocuk fotoğrafları arayan kötü niyetli kişiler de olabilir. Başka birinin çocuklarının görüntüsünü yayımlamayı düşünüyorsanız, her zaman önce onların onayını alın. İşle ilgili şikayetler. İşle ilgili tartışmalı durumlar hakkında ketum davranmak önemlidir. Eğer içinizi dökmek istiyorsanız bunu bir iş arkadaşınızla çevrimdışı olarak yapın. İK veya hoşnutsuz bir iş arkadaşınız iş yeriniz, iş arkadaşlarınız ve/veya patronunuz hakkında şikayet ettiğinizi fark ederse başınız derde girebilir.

#6
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Finansal detaylar. Finansal bilgilerinizi gizli tutun. Kredi veya banka kartı bilgilerinizi paylaşmayın. Görüntü çok bulanık veya görülemeyecek kadar uzakta görünse bile, dolandırıcılara bu görüntüyü ele geçirme ve hesabınızdaki diğer kişisel bilgilerle birleştirerek kimlik dolandırıcılığı yapma şansı vermek için yeterli olabilir. Aile ve arkadaşların kişisel bilgileri. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler genellikle kalıcıdır ve herkes kişisel bilgilerinin veya hayatlarındaki ayrıntıların çevrimiçi olarak paylaşılmasından rahatsız olabilir. Ayrıca arkadaşlarınızın ve ailenizin çevrimiçi ortamda dolandırılması riskini almak istemezsiniz. Bu nedenle onların kişisel bilgilerini kendi kişisel bilgileriniz gibi kilit altında tutun.

#7
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Sosyal medya eşantiyonları. Sosyal medya siteleri ödül çekilişleri ve ücretsiz eşantiyonlarla dolup taşıyor. Bunlar genellikle kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmek, hatta gizli ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için kötü bir şekilde gizlenmiş girişimlerdir. Herhangi bir çevrimiçi formu doldurmadan ve hediye bağlantılarını paylaşmadan önce iki kez düşünün. Özel görüşmeler. Hesabınız nispeten kilitli olsa bile sosyal medya doğası gereği kamuya açık bir forumdur. Bu nedenle ayrıcalıklı bilgilerin paylaşılacağı bir yer değildir. Eğer konu iş yerinizle ilgiliyse, paylaşmamanız daha da önemlidir.

#8
Foto - Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

Güvende kalmak için bazı ipuçları Paylaşım yaparken ne paylaştığınıza dikkat edin: Her zaman yanınızda oturan birine internette paylaştığınız bilgilerin aynısını söylemenin sizi rahatlatıp rahatlatmayacağını düşünün. Arkadaş listenizi sık sık gözden geçirin: Tanımadığınız veya gönderilerinizi görmesini istemediğiniz kişileri listenizden çıkarmak faydalı bir alışkanlık olacaktır. Arkadaş listenizi ve gönderilerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini kısıtlayın: Bu, birisinin paylaştığınız herhangi bir bilgiyi kötü amaçlarla kullanma olasılığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Fotoğraf erişimini kısıtlayın: Bunlar ideal olarak sadece bilinen arkadaşlar ve onaylı aile üyeleri tarafından görüntülenebilmelidir. İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) açın ve güçlü, benzersiz parolalar kullanın: Bu, parolalarınızı tahmin etmeyi veya kırmayı başarsalar bile birinin hesabınızı ele geçirme olasılığını azaltacaktır.

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