2023-11-18 18:45:25 Aman dikkat! Cezası 436 TL
Gölhisar Kaymakamlığı'ndan eğitim verilen çiftçilere tanesi 250 TL olan reflektörlerden dağıttı.
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Gölhisar Kaymakamlığı'ndan eğitim verilen çiftçilere tanesi 250 TL olan reflektörlerden dağıttı.
Burdur’un, Gölhisar ilçesinde traktörlerde bulunmaması halinde cezası 436 TL olan reflektör dağıtıldı. Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy," Alacağınız 250-300 liralık bir reflektör hem sizin canınızı hem karşı tarafın canını, eğer can kaybı olmazsa da malınızı korumaya yönelik bir tedbir" dedi.
Gölhisar ilçe merkezi ve köylerinde uygulanan reflektör dağıtımı etkinlik ve eğitimleri sürerken Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Kaymakamlığı’nın katkılarıyla alınan reflektörler Gölhisar Pancar Toplama alanındaki üreticilere dağıtıldı.
Reflektör dağıtımından önce Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince reflektörün önemi, traktörlerde olması zorunlu olan tepe lambası, rops demirinin bulunması ve yaşam üçgeni konularında detaylı eğitimler verildi.
Eğitimlerin ardından Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ulusoy konuşmasında; “Gerekli bilgilendirmeler sizlere yapılıyor, bugünde burada yapıldı. Benim de değineceğim gibi biz bu reflektörleri 210 TL’ye satın aldık. Bunu bulundurmamanın cezası 436 TL yaklaşık cezanın yarı fiyatına bunları alabiliyorsunuz.
Alacağınız 250-300 liralık bir reflektör hem sizin canınızı hem karşı tarafın canını, eğer can kaybı olmazsa da malınızı korumaya yönelik bir tedbir. Bu 250-300 liralık malzemeyi alıp takmaktan kaçınmayalım.
Sizlerin ve karşı tarafın canı ve malı bizler için değerli. Bugünden sonra da denetimlerimiz daha fazla olacak. Amacımız sizlere ceza yazmak değil. Hem sizlerin hem de karşı tarafın can ve mal güvenliğini korumak için bu uygulamaları yapıyoruz.” dedi.
Ardından alanda bulunan traktör sürücülerine reflektörler dağıtılırken reflektör montajları da alanda yapıldı. Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy kendi elleriyle monte ettiği reflektörlerden sonra uyarılarını yinelerken üreticilere kazasız ve belasız bir pancar hasadı dönemi geçirmelerini temenni etti.
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