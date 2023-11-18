Aman dikkat! Cezası 436 TL

Sizlerin ve karşı tarafın canı ve malı bizler için değerli. Bugünden sonra da denetimlerimiz daha fazla olacak. Amacımız sizlere ceza yazmak değil. Hem sizlerin hem de karşı tarafın can ve mal güvenliğini korumak için bu uygulamaları yapıyoruz.” dedi.