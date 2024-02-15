Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Sar değeri nedir? SAR değeri (Specific absorption rate) diğer bir söylemle özgül emilim oranı olarak bilinir. Her cep telefonu etrafına belli bir düzeyde radyasyon yayar bu radyasyon yayılımı SAR değeri ile ifade edilir. SAR değeri kaç olmalı SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır. Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor. Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor.