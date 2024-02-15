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Teknoloji-Bilişim
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Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

2024-02-15 17:54:01
Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Bazı akıllı telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor. Sar değeri yüksek olan bu telefonları kullanırken dikkatli olmanızda yarar var. İşte, en yüksek Sar değerine sahip olan telefonlar...

#1
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Telefonlar hayatımızın olmazsa olmazları arasına yerleşti. Pek çok işlemi akıllı telefonlarla kolaylıkla yapabiliyoruz. Hayatımızda pek çok alanı kolaylaştıran cep telefonlarının olumsuz taraftaları da var. Özellikle telefonların yaydığı radyasyon tehlime oluşturuyor.

#2
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Sar değeri nedir? SAR değeri (Specific absorption rate) diğer bir söylemle özgül emilim oranı olarak bilinir. Her cep telefonu etrafına belli bir düzeyde radyasyon yayar bu radyasyon yayılımı SAR değeri ile ifade edilir. SAR değeri kaç olmalı SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır. Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor. Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor.

#3
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yapılan testlerde en yüksek SAR değerine sahip telefonlar belli oldu. Edinilen bilgiye göre test, maksimum güç seviyesinde önceden ayarlanmış radyo vericileri ile gerçekleştiriliyor ve SAR değerleri gerçek zamanlı olarak kaydediliyor.

#4
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

En çok radyasyon yayan 10 akıllı telefon şu şekilde:

#5
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

1. Motorola Edge 30 Pro - 2.25W/kg

#6
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

2. Xiaomi 13 Pro - 2.05W/kg

#7
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

3. OnePlus 11 Pro - 1.97 W/kg

#8
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

4. iQOO 11 Pro - 1.95W/kg

#9
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ - 1.94 W/kg

#10
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

6. Vivo X90 Pro+ - 1.92W/kg

#11
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

7. Meizu 20 Pro - 1.91 W/kg

#12
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

8. Redmi K60 Pro - 1.89 W/kg

#13
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

9. OPPO Find X5 Pro - 1.87 W/kg

#14
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

10. Motorola Edge 30 - 1.84 W/kg

#15
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Radyasyona maruz kalmayı en aza indirmek için neler yapılmalı SAR değeri yüksek telefonlara maruz kaldığınızda, kısa vadede olmasa da ileride ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle, kullandığınız cep telefonlarındaki maruz kaldığınız SAR değerini en aza indirmek için, herhangi bir aramayı cevaplandırdığınızda, telefonu hemen kulağınıza götürmemeniz gerektiği konusunda uzmanların ciddi uyarıları var.

#16
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Ayrıca arama esnasında olabildiğince kulaklık kullanmanız, maruz kaldığınız radyasyon miktarını da azaltacaktır. Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu yaratma olasılığı bir hayli yüksek. Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz. Ufak bir internet araştırmasıyla, bütün telefonların SAR değerlerini öğrenebilirsiniz.

#17
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Telefon yanında uyumak zararlı mı? Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok kişi yatağa giderken telefonlarını yanlarından ayırmıyor. Ancak yapılan araştırmalar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerinde ciddi zararları olduğunu ortaya koyuyor. Telefonların yaydığı elektromanyetik radyasyon, uzun süre maruz kalındığında sağlık sorunlarına yol açabilir. Uyurken yakınınızda bulunan telefonunuz, bu radyasyona maruz kalmanıza ve potansiyel sağlık risklerine daha fazla açık olmanıza neden olabilir.

#18
Foto - Aman dikkat! Bu telefonlar çok fazla radyasyon yayıyor

Uzmanlar, akıllı telefonla uyumanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor: Yatmadan önce telefon kullanımını sınırlayın ve uykudan en az 30 dakika önce telefonunuzu bırakın. Telefonunuzu yatak odasından uzak tutun ve yatak odasını sadece dinlenme ve uyku için kullanın. Uyku öncesi rahatlatıcı aktiviteler yapın, örneğin kitap okuyun veya meditasyon yapın. Eğer alarm olarak telefonunuzu kullanıyorsanız, mümkünse gece modunu kullanın veya telefonunuzu uçuş moduna alın. Kaynak: Ensonhaber

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