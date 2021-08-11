Aman dikkat beyin hücrelerini öldürüyor! İşte kesinlikle yenmemesi gereken 11 besin

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Bu besinlerde bulunan maddeler fazla tüketildiğinde beyin sağlığına zarar veriyor. Hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkiliyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen ve beyin hücrelerini öldüren 11 besin.