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Yaşam
10
Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

2024-09-08 21:07:02
Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAK), atmaca ve doğangiller familyası için 100'er bin TL tazminat bedeli belirlendi.

#1
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından bu yıl avlanması yasaklanan kuş türlerinin sayısı artırıldı. Sürüngenlerin de yer aldığı listede atmaca ve doğangiller familyası için 100'er bin TL tazminat bedeli belirlendi. Bu kuşlar ve sürüngenlere zarar verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezası bulunuyor.

#2
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Avlanması yasaklanan kuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 yılı av dönemi 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' listesine eklendi. Avlanması yasak kuşları avlayanlar için belirlenen tazminat bedelleri şöyle; Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için 100 bin TL. Kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı, ince gagalı kervançulluğu 80 bin TL. Tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin TL.

#3
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin TL. Urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türler 50 bin TL. Ak pelikan, flamingo, sessiz kuğu, küçük kuğu, ötücü kuğu ve leylekgiller familyasındaki diğer türler 40 bin TL. Peçeli baykuşgiller ve baykuşgiller familyasındaki bütün türler 20 bin TL.

#4
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Dikkuyruk, paspaş patka, yaz ördeği, sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu 8 bin TL. Küçük karabatak, tepeli karabatak, küçük sakaca, turaç, saka 5 bin TL. Küçük suçulluğu, balıkçılgiller familyasındaki bütün türler, tundra kazı, akyanaklı kaz, yosun kazı, angıt, suna, karabaş patka, pufla, telkuyruk, kara ördek, kadife ördek, altıngöz, sütlabi 4 bin TL. Göknar kargası, sarı ve kırmızı gagalı dağ kargaları, çöl kuzgunu, kısa kuyruklu kuzgun, çil keklik, elmabaş patka, üveyik, çulluk, sakarca, sülün, çöl toygarı, yeşil papağan, iskender papağanı, kuzgun, gri balıkçıl 3 bin TL.

#5
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Kınalı keklik, kum kekliği, karatavuk, öter ardıç, tahtalı, su çulluğu, tayga kazı, küçük tarla kazı, boz kaz, nil kazı, boz ördek, çamurcun, yeşilbaş, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşıkgaga, macar ördeği, tepeli patka, tarakdiş, büyük tarakdiş, fiyu 2 bin 800 TL.

#6
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Tazminat bedeli 2 bin 500 TL belirlenen kuşlar şöyle; kaya güvercini, sakarmeke, bıldırcın, serçe, kızılsırtlı örümcek kuşu, ağaç serçesi, akkuyruklu kızkuşu, alamecek, altın yağmurcun, bağırtlak, boz alamecek, büyük karabaş martı, büyük kızkuşu, büyük kum kuşu, çamur çulluğu, çiğdeci, çöl kuyrukkakanı, dağ ispinozu, doğu alameceği, doğu kiraz kuşu, döğüşken kuş, duvar tırmaşık kuşu, gökçe güvercin, gümüş martı, gümüş yağmurcun, hazar martısı, ispinoz, kara ayaklı martı, karabaş martı, kara kızılbacak, kara sırtlı kuyrukkakan, kara sırtlı martı, kervan çulluğu, kılkuyruk bağırtlak, kızıl ardıç, kızıl bacak, kızılbaşlı çinte, kızkuşu, kirazkuşu, korsan martı giller, kumru, küçük gümüş martı, küçük kumru, küçük serçe, küçük su çulluğu, orman toygarı, ökse ardıç, polrazkuşu, sarıboğazlı serçe, sığırcık, söğüt serçesi, su klavuzu, su tavuğu, sürmeli kervan çulluğu, şakrak, tarla ardıcı, tarla çintesi, tarla kuşu, tepeli toygar, terek düdükçüsü, yeşilbacak, Van Gölü martısı. Bu listede yer almayan diğer koruma altındaki tüm kuş türleri için de 1500 TL tazminat bedeli belirlendi.

#7
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Yaban hayvanları listesindeki sürüngenlerin tazminat bedellerinde iribaşlı kaplumbağa, yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası, Fırat kaplumbağası 40'ar bin TL, çöl varanı ise 35 bin TL. Özellikle son günlerde sıcak havalar nedeniyle sık karşılaşılan yılan türleri için de öldürenler veya zarar verenler için ağır cezalar belirlendi.

#8
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Wagner engereği, Anadolu engereği, Yayla engereği, Kafkas engereği, Koca engerek, şeritli engerek, boynuzlu engerek, kutup engereği, çayır engereği, Filistin engereği, Bolkar engereği, Radde engereği, küçük engerek için 20'şer bin TL. Bu listede ismi belirtilmeyen diğer tüm sürüngen türler için ise 8 bin TL.

#9
Foto - Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Kararlara göre, bu kuşlar ve sürüngenlere ait yumurtaların alınması da kesinlikle yasak. Her bir yumurta için türün tazminatı kadar tazminat bedeli uygulanacak. Ayrıca korunan tüm türler için hem idari para cezası hem de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

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