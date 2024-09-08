Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Tazminat bedeli 2 bin 500 TL belirlenen kuşlar şöyle; kaya güvercini, sakarmeke, bıldırcın, serçe, kızılsırtlı örümcek kuşu, ağaç serçesi, akkuyruklu kızkuşu, alamecek, altın yağmurcun, bağırtlak, boz alamecek, büyük karabaş martı, büyük kızkuşu, büyük kum kuşu, çamur çulluğu, çiğdeci, çöl kuyrukkakanı, dağ ispinozu, doğu alameceği, doğu kiraz kuşu, döğüşken kuş, duvar tırmaşık kuşu, gökçe güvercin, gümüş martı, gümüş yağmurcun, hazar martısı, ispinoz, kara ayaklı martı, karabaş martı, kara kızılbacak, kara sırtlı kuyrukkakan, kara sırtlı martı, kervan çulluğu, kılkuyruk bağırtlak, kızıl ardıç, kızıl bacak, kızılbaşlı çinte, kızkuşu, kirazkuşu, korsan martı giller, kumru, küçük gümüş martı, küçük kumru, küçük serçe, küçük su çulluğu, orman toygarı, ökse ardıç, polrazkuşu, sarıboğazlı serçe, sığırcık, söğüt serçesi, su klavuzu, su tavuğu, sürmeli kervan çulluğu, şakrak, tarla ardıcı, tarla çintesi, tarla kuşu, tepeli toygar, terek düdükçüsü, yeşilbacak, Van Gölü martısı. Bu listede yer almayan diğer koruma altındaki tüm kuş türleri için de 1500 TL tazminat bedeli belirlendi.