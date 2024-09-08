Aman çok dikkat edin! Bu hayvana zarar vermenin cezası 100 bin lira

Kararlara göre, bu kuşlar ve sürüngenlere ait yumurtaların alınması da kesinlikle yasak. Her bir yumurta için türün tazminatı kadar tazminat bedeli uygulanacak. Ayrıca korunan tüm türler için hem idari para cezası hem de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.