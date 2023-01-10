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Yaşam
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Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

2023-01-10 21:00:58
Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Burdur’da alzeimer hastası yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

#1
Foto - Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sularında merkez İnönü Mahallesi Kostak Sokak'ta meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan alzeimer hastası Ethem Ruhi Babacan (75) çocukları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

#2
Foto - Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Tek başına yaşayan babalarını ziyarete gelen kızı ve torunu kapıyı çalmasına rağmen içerden ses gelmeyince şüphelendiler.

#3
Foto - Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Biraz bekledikten sonra kapıyı zorlayarak açan kızı ve torunu Babacan’ı salonda yerde kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Babacan’ın hayatını kaybettiğini ve cesedin en az 2 günlük olduğunu belirledi.

#5
Foto - Alzeimer hastası yaşlı adam evde ölü bulundu

Adli tabip ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede Babacan’ın yere düştüğü, düşerken de kafasını yere çarptığını üzerinde duruluyor. Ethem Ruhi Babacan’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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