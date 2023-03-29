2023-03-29 12:20:46 Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve
Son ayların rekorunu kıran altın fiyatları bir miktar geri çekildi. ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizinde hızla yükselen altın fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Ons altın yeni haftada 1.970 dolar barajında kilitlendi. Gram altın ise güne 1213 liradan başladı. Uzmanlar, bankacılık alanından gelebilecek yeni bir haber ile tekrar sıçrama yaşanabileceğini belirtiyor. Piyasada hafta boyunca iki önemli gelişme takip edilecek. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan İslam Memiş ise yeni zirveyi açıkladı.