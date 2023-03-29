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Ekonomi
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Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

2023-03-29 12:20:46
Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Son ayların rekorunu kıran altın fiyatları bir miktar geri çekildi. ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizinde hızla yükselen altın fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Ons altın yeni haftada 1.970 dolar barajında kilitlendi. Gram altın ise güne 1213 liradan başladı. Uzmanlar, bankacılık alanından gelebilecek yeni bir haber ile tekrar sıçrama yaşanabileceğini belirtiyor. Piyasada hafta boyunca iki önemli gelişme takip edilecek. Altın fiyatlarındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunan İslam Memiş ise yeni zirveyi açıkladı.

#1
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

CNN Türk’te yer alan habere göre; üst düzey ABD banka düzenleyicileri Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın beklenmedik çöküşüne neyin yol açtığına dair zorlu sorularla karşı karşıya kalırken, dün altın piyasası yeniden kazanımlar gördü. Senato Bankacılık Komitesi önünde ifade veren ABD banka düzenleyicileri arasında Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Hazine Bakanlığı yetkilileri yer aldı.

#2
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

DÜZENLEYİCİLER İFADE VERİYOR Düzenleyiciler, ABD bankacılık sisteminin dayanıklı ve sağlam olduğunu vurgularken mevcut kuralları gözden geçirme sözü verirken milletvekilleri, böyle bir şeyin tekrar olmasını önlemek için yeni kuralları incelemeye odaklandı.

#3
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

SVB'DEN 100 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞ OLDU Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, SVB'nin çöküş sırasında karşılaştığı para çıkışlarının boyutunu da 100 milyar dolar olarak açıkladı.

#4
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

RİSK İŞTAHINA RESET FXTM kıdemli araştırma analisti Lukman Otunuga “First Citizens Bank'ın başarısız olan Silicon Valley Bank'ı (SVB) satın alması için ABD'li düzenleyiciler tarafından desteklenen bir anlaşma, küresel duyarlılığı artırdı ve bankacılık sektörü üzerindeki gerginlikleri yatıştırdı. Yenilenen risk iştahı, muhtemelen güvenli hisseler pahasına küresel hisse senetlerine olan talebi canlandıracak” yorumunda bulundu.

#5
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

EYLÜL AYI KRİTİK Otunuga’ya göre, "Geçen hafta altın psikolojik 2.000 dolar seviyesini üç kez öptükten sonra, ayılar bu inatçı direnişi saldırıya karşı kullandı ve bankacılık korkularını hafifleterek metalin güvenli liman cazibesini daha da köreltti. Fiyatlar kısa ve orta vadede daha düşük işlem görebilirken, uzun vadede Fed'in Eylül'de faiz oranlarını düşürmesine ilişkin beklentiler nedeniyle hala boğaların lehine olmaya devam ediyor."

#6
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

"2.000 DOLAR UZAK DEĞİL" OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, altının 2.000 dolardan çok uzakta olmadığını ve son zamanlardaki düşük seviyelerinden oldukça yüksek olduğunu söyledi.

#7
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

GRAM ALTIN 1200 LİRA SEVİYELERİNDE Hürriyet’te yer alan habere göre ise ons altındaki yavaş hareket nedeniyle gram altında da cansız seyir devam ediyor. Gram Altın güne 1213 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1204 lira, en yüksek de 1221.5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1206 lira seviyesinde işlem görüyor.

#8
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

DOLAR ENDEKSİ DE BASKILIYOR Uzmanlar dolar endeksinin güçlü kalmasının da altını frenlediğini öne sürdü. Ons altın için destek olarak 1956 doları öne çıkaran analistler bu desteğin kırılması halinde 1945-1927 doların gündeme gelmesini bekliyorlar.

#9
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Yatırımcılar ise altın fiyatları yükselir mi düşer mi merak ediyor. Gelişmeler hakkında çapıcı yorumlarda bulunan İslam Memiş “Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir.

#10
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum” dedi.

#11
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

“BU YIL İÇİN REKOR KELİMELERİNİ ÇOK DUYACAĞIZ” Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarının rekor kırdığını söyleyen Memiş “Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.

#12
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiğini dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.”

#13
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

"GRAM İÇİN HEDEF 1.550 TL" Ons altın için yeni seviyeyi açıklayan Memiş “Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir. Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum." dedi.

#14
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? İslam Memiş, "altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm.

#15
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir.

#16
Foto - Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum."

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