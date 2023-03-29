Altını fırlatacak 2 yeni haber! Bu tarihte yeni zirve

EYLÜL AYI KRİTİK Otunuga’ya göre, "Geçen hafta altın psikolojik 2.000 dolar seviyesini üç kez öptükten sonra, ayılar bu inatçı direnişi saldırıya karşı kullandı ve bankacılık korkularını hafifleterek metalin güvenli liman cazibesini daha da köreltti. Fiyatlar kısa ve orta vadede daha düşük işlem görebilirken, uzun vadede Fed'in Eylül'de faiz oranlarını düşürmesine ilişkin beklentiler nedeniyle hala boğaların lehine olmaya devam ediyor."