Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının yükselmesi şaşırttı. Birçok yatırımcı, gram altının son demlerinde 350-360 seviyelerine gerileyeceğini düşünürken, gram altın yükselişe geçti. Peki ama gram altının yükselmesi ne kadar etki etti? Gram altın, reşat altın, tam altın, çeyrek altın, külçe altın, cumhuriyet altını ve yarım altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın kaç para oldu? İşte merak edilen bütün bu soruları yanıtları ve güncel altın alış satış fiyatları...