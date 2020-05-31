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Ekonomi
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Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu?

2020-05-31 08:58:16
Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarının yükselmesi şaşırttı. Birçok yatırımcı, gram altının son demlerinde 350-360 seviyelerine gerileyeceğini düşünürken, gram altın yükselişe geçti. Peki ama gram altının yükselmesi ne kadar etki etti? Gram altın, reşat altın, tam altın, çeyrek altın, külçe altın, cumhuriyet altını ve yarım altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın kaç para oldu? İşte merak edilen bütün bu soruları yanıtları ve güncel altın alış satış fiyatları...

#1
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.729,19 - Satış fiyatı:1.729,47

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.729,19 - Satış fiyatı:1.729,47

#2
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.459,80 - Satış fiyatı:2.491,70

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.459,80 - Satış fiyatı:2.491,70

#3
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.235,60 - Satış fiyatı:1.249,70

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.235,60 - Satış fiyatı:1.249,70

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:617,80 - Satış fiyatı:625,60

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:617,80 - Satış fiyatı:625,60

#5
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.492,27 - Satış fiyatı:2.524,65

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.492,27 - Satış fiyatı:2.524,65

#6
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.494,49 - Satış fiyatı:2.526,90

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.494,49 - Satış fiyatı:2.526,90

#7
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:379,02 - Satış fiyatı:379,08

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:379,02 - Satış fiyatı:379,08

#8
Foto - 22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı:348,00 - Satış fiyatı:351,00

22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı:348,00 - Satış fiyatı:351,00

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı: 344,07 - Satış fiyatı:357,38

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı: 344,07 - Satış fiyatı:357,38

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:212,91 - Satış fiyatı:247,12

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:212,91 - Satış fiyatı:247,12

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