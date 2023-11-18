2023-11-18 13:10:06 Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı
ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası ons altın 2 bin doları aşmış ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Kasım ayı ile birlikte düşüşe geçen altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı?' sorularını araştırırken ünlü ekonomist İris Cibre'den rekor tahmini geldi. Altında boğa piyasası başladı! Elinde altını olanlar o tarihe kadar bekleyin. Rakamı görenler kuyumculara akın ediyor. İşte detaylar haberimizde...