Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

Finans piyasalarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden olan ayı ve boğa piyasası kavramları piyasanın yönü (trendi) hakkında bilgi vermektedir. Boğa piyasası (bullish market), piyasanın yükseliş trendinde olduğu yani fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yatırımcıların alıma geçeceği dönemdir. Bu terimin kökeninin, boğaların her şeyi boynuzlarıyla aşağıdan yukarıya kaldırdıkları inancından geldiği varsayılmaktadır. Daha çok hisse senedi piyasaları ve altın gibi emtiada rastladığımız “boğa piyasasının başlangıcı” gibi yorumlarla forex piyasasında da karşılaşmak mümkündür. Ayı piyasasında ise durum boğa piyasasındakinin tam tersidir. Yani piyasa aşağı yönlü düşüş trendindedir ve piyasada kötümser bir hava hâkimdir. Boğa piyasasının başlaması için, teknik olarak ilgili piyasanın en düşük seviyesinden yükselmiş olması beklenir.