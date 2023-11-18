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Ekonomi
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Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

2023-11-18 13:10:06
Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası ons altın 2 bin doları aşmış ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Kasım ayı ile birlikte düşüşe geçen altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı?' sorularını araştırırken ünlü ekonomist İris Cibre'den rekor tahmini geldi. Altında boğa piyasası başladı! Elinde altını olanlar o tarihe kadar bekleyin. Rakamı görenler kuyumculara akın ediyor. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Kasım ayının ilk haftasında düşüşe geçen altın fiyatları yeniden toparlanma sürecine girdi. Ons altın tekrardan 2 bin dolar sınırını zorlarken çeyrek altın 3 bin lirayı aşmış durumda. Gram altın fiyatı ise 1.835 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar 'Altın alınır mı satılır mı? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?' sorularını araştırırken ünlü ekonomist İris Cibre, beklediği rekor seviyeyi duyurdu. Elinde altın olanlar dikkat! Altında boğa piyasası başladı. O tarihte altın fiyatları uçacak. İşte 17 Kasım 2023 güncel altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası gözler ekonomistlerden gelen uyarılara çevrilmiş durumda. 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt veren Ekonomist İris Cibre, ons altında beklediği yeni rekoru duyurdu.

#2
Foto - Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

Altında boğa döneminin başladığını belirten Cibre, ons altın ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. Ons altının yeniden yükselişe geçeceğini ve yeni rekorların geleceğini belirten Cibre, şu uyarılarda bulundu: "Ons 1992 USD Bu hareket işte gerçek bir makro hareket. Doğru bir piyasa hareketi olduğunu düşünüyor muyum? Hayır Fakat, piyasa ne derse odur. İkili tepe 2008..."

#3
Foto - Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

Finans piyasalarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden olan ayı ve boğa piyasası kavramları piyasanın yönü (trendi) hakkında bilgi vermektedir. Boğa piyasası (bullish market), piyasanın yükseliş trendinde olduğu yani fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yatırımcıların alıma geçeceği dönemdir. Bu terimin kökeninin, boğaların her şeyi boynuzlarıyla aşağıdan yukarıya kaldırdıkları inancından geldiği varsayılmaktadır. Daha çok hisse senedi piyasaları ve altın gibi emtiada rastladığımız “boğa piyasasının başlangıcı” gibi yorumlarla forex piyasasında da karşılaşmak mümkündür. Ayı piyasasında ise durum boğa piyasasındakinin tam tersidir. Yani piyasa aşağı yönlü düşüş trendindedir ve piyasada kötümser bir hava hâkimdir. Boğa piyasasının başlaması için, teknik olarak ilgili piyasanın en düşük seviyesinden yükselmiş olması beklenir.

#4
Foto - Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

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