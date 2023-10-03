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Ekonomi
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Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

2023-10-03 20:13:38
Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Altın fiyatlarıyla ilgili görülmemiş gelişme yaşandı. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aksiyonlarıyla yönünü tayin etmeye devam ediyor. Fed yetkilerinin faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik söylemleri nedeniyle ons altın sert düşüşe geçti. Öte yandan piyasa uzmanlarından düşüşe geçen altın fiyatları için yeni rekor tahmini yapıldı. Gram altının ne zaman 1800 lirayı aşacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarında son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aksiyonlarıyla yönünü tayin etmeye devam ediyor. Fed yetkilerinin faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik söylemleri nedeniyle ons altın sert düşüşe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarını yorumladı...

#2
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Hürriyet'e göre; Güçlü ABD doları altına olan talebi azaltmaya devam ediyor.

#3
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinin sona ermemesinden dolayı olası faiz artırımı beklentisinin yanında uzun süreli yüksek faiz seviyelerinin sabit kalması ihtimali altına olan ilgiyi düşürmeye devam ediyor.

#4
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Fed yöneticilerinin faiz artırımının devam edebileceğine yönelik sözlü yönlendirmeleri nedeniyle ons altın 1815 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altında da gerileme yaşandı.

#5
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Ons altın güne 1828 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1815 dolar, en yüksek de 1829 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1820 dolardan işlem görüyor.

#6
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Gram altın ise güne 1612 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1602 lira, en yüksek de 1617 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1609 liradan el değiştiriyor.

#7
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Uzmanlara göre, Fed'in henüz bitmeyen faiz artırım serüveni ile ABD hazine tahvili getirilerinin yüksek olması altın üzerinde baskı yaratıyor.

#8
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

ABD hazine kağıdının yüzde 5 bölgesini test etmeye yaklaşması nedeniyle ons altında 1800 doların altının görülmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

#9
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Uzmanlar altın için bugün destek noktasının 1811 dolar olduğunu bu seviyesinin kırılması halinde 1804 ve sırasıyla 1791 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

#10
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Enflasyon sorunuyla uğraşan ABD ekonomisine yönelik önemli mesajlar geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

#11
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Gram altın son bir yılda yüzde 59, yılbaşından bu yana ise yüzde 46 oranında kazanç sağladı.

#12
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Enflasyon ile kıyaslanması halinde altın yatırımcıları tasarruflarını sadece enflasyona karşı koruyabilmiş oldu.

#13
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

POWELL: COVID-19'UN ETKİLERİNİ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ Toplum ve iş dünyası liderleriyle buluşan Powell "Hala pandeminin diğer tarafını atlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

#14
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Powell konuşmasında, sağlık alanındaki işgücünün yetersiz olmasına, çocuk bakımı sorunu olduğuna ve diğer risklere dikkat çekti.

#15
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Powell, Fed'in sürdürülebilir bir işgücü piyasasını oluşturmak istediğini bunu başarmak için de fiyat istikrarına ihtiyaçları olduğunu belirtti ve "Fiyat istikrarını yeniden sağlamaya çok odaklanmış durumdayız" dedi.

#16
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar panik olurken tahmni ve analizleriyle öne çıkan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rüzgarın tersine döneceği tarihi açıkladı.

#17
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Kişisel Youtube kanalından "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı video yayımlayan uzman isim rakam verdi.

#18
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

"Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri görünce yatırımcı paniklemiş. Diyor ki; altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Zarar eder miyiz? Hayır. Gerçek para birimi altın ve gümüştür.

#19
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

"Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri görünce yatırımcı paniklemiş. Diyor ki; altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Zarar eder miyiz? Hayır. Gerçek para birimi altın ve gümüştür.

#20
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Önümüzdeki ay Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının nasıl altın stoklarını artırdığını açıklayacak.

#21
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Ons tarafındaki düşüşler merkez bankaları nedeniyle. Kriz patlayınca, altın satarak bunu aşmaya çalışacaklar. Dolar endeksindeki yükselişler kalıcı değil. Yatırımcıları ters köşeye yatırıyorlar.

#22
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Kimse elindeki altını, gümüşü, euro'sunu, sterlininin satmasın. Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz. Ekimden sonra 'altın, gümüş alım fırsatı verir mi?' sorularını soracaklar.

#23
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Zamanında ekeceksin, zamanında biçeceksin. Şu anda stok yapma zamanı, alma zamanı. Bu düşüşler büyük bir tufanın habercisi."

#24
Foto - Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha

Gram altında da düşüşleri çok hissetmiyoruz çünkü içeride dolar kuru yüksek. 1700 lira seviyesinde gram altın. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yıl sonunda 1800 lira üzerinde bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum."

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