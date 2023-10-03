2023-10-03 20:13:38 Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Böylesi görülmedi: Gram altında düşüş sonrası yeni bir rekor daha
Altın fiyatlarıyla ilgili görülmemiş gelişme yaşandı. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aksiyonlarıyla yönünü tayin etmeye devam ediyor. Fed yetkilerinin faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik söylemleri nedeniyle ons altın sert düşüşe geçti. Öte yandan piyasa uzmanlarından düşüşe geçen altın fiyatları için yeni rekor tahmini yapıldı. Gram altının ne zaman 1800 lirayı aşacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarında son dakika tüm detaylar...