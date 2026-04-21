Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın yine düşüyor!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Altın yine düşüyor!

Doların güç kazanmasıyla düşüşe geçen altın fiyatlarının seyri, ABD ile İran arasındaki olası görüşmeler ve ateşkes sürecine bağlı görünüyor.

Altın fiyatları salı günü geriledi. Doların güçlenmesi fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar hafta sonu artan gerilimin ardından ABD ile İran arasında bu hafta barış görüşmesi yapılıp yapılmayacağını izliyor.

Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.807,91 dolara geriledi. Böylece fiyatlar, pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüşünü sürdürdü. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise 4.827,30 dolar seviyesinde yatay seyretti.

ABD dolarının güçlenmesi, dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, yatırımcıların şu anda “İslamabad’da görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı ve yapılırsa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı ya da bir barış anlaşmasına varılıp varılamayacağı” yönündeki gelişmeleri beklediğini söyledi.

Rodda, bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarının düşebileceğini ve bunun altını destekleyebileceğini belirtirken, aksi durumda piyasalarda oynaklığın yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları da, ABD ile İran arasında bu hafta görüşmeler yapılabileceği ve bunun Orta Doğu’dan arzın artmasına yol açabileceği beklentisiyle geriledi. Daha yüksek petrol fiyatları, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekerken, altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülüyor.

