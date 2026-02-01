Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş rakam verdi!
Rekor üstüne rekor kırarak piyasalara damgasını vuran altın ve gümüş fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Altın bir günde yüzde 11'i, gümüşte ise yüzde 31'i aşkın kayıp yaşandı. 5.600 dolara ulaşan ons altın hızla 5.000 doların altına doğru düşüşe geçti, ons gümüş ise 80 doların altına sarktı. Küreselde yaşanan sert düşüşten gram altın ve gümüş de nasibini aldı. Altının gramı 8 bin TL'lik rekorun ardından 700 TL'den fazla kayıp yaşadı, gram gümüş ise bir günde yüzde 42'den fazla düştü. Emtia yatırımcıları büyük şok yaşarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş için tarih ve rakam verdi.