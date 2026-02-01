Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş rakam verdi!

GÜMÜŞTE KÖPÜK DAĞILDI Gümüş tarafında aylardır yaptığı uyarıları hatırlatan Memiş, gümüşün şu an en kötü günlerinden birini geçirdiğini ve "köpük fiyatların" silindiğini söyledi. İslam Memiş, gümüş yatırımcısının izlenmesi gereken stratejiyi şu sözlerle ifade etti: "Bugün en kötü günü gümüş yatırımcıları geçiriyor. Yine aylarca uyardım. "Yapmayın etmeyin, çok yüksek köpük fiyatlamalar var" dedim. Uzun vadeyi planlayan 'Ben gümüş alacağım bir yıl bekleyeceğim' diyen yatırımcısı yüzde 50 alım yapabilir. Diğer yüzde 50 beklenir. Gümüşün gram fiyatına malum 177-180 lira seviyesi görüldü. Bekleyenler sabredenler yine iyi bir karar verdi."