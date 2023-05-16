Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

İSLAM MEMİŞ'İN DÜNKÜ VİDEOSUNDAKİ GRAM ALTIN VE DOLAR ÖNGÖRÜLERİ Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube'daki "Dolar, altın, gümüş, borsa şok fiyatlar!" başlıklı videosunda, seçim sonrası piyasaların tepkisini değerlendirdi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Seçimin ikinci tura kalma durumundan piyasalarda sert fiyatlamalar gerçekleşti. 15 günlük süreçte piyasaları neler bekliyor? Borsa İstanbul 4501 puandan, yüzde 6.14'lük değer kaybıyla günü tamamladı. Devre kesiciler devreye girmişti. 4460'a kadar yükseldi. Seçimin ikinci tura kalmasıyla satışlar derinleşti. 4300-4800 aralığına endeks tarafında odaklanın. Bu bant aralığında bir Borsa İstanbul olacaktır. 4500 altına sarkmalar iyi fırsatlar sunuyor" dedi.