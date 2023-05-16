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Ekonomi
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Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

2023-05-16 16:49:08
Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci kez şaşırmaya hazır olun" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Twitter hesabından piyasalardaki son rakamları değerlendirdi.

#2
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Memiş, "Borsa tarla. Yarın biçtiğinden pişman olan, dönüp ektiğine bakacak. Politikacılar seçim meydanlarında" diye konuştu. Memiş, şöyle devam etti:

#3
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

"Dolar 30, altın 2 bin lira olacak” demedi. “Ekonomi daha da iyi olacak” dediler. Benim anlamadığım; Buna rağmen seçmenler seçim öncesi neden dolar, altın kuyruğuna girdi. Neden 22,60’dan dolar, 1.500’den altın aldılar? Kim kime güvenmiyor? Sorun kimde?"

#4
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

İslam Memiş, "İkinci kez şaşırmaya hazır olun" sözleriyle çarpıcı bir de uyarı yaptı. İşte o sözler...

#5
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Borsa ile birlikte dolardaki düşüşe dikkat çeken İslam Memiş, "Borsa ile beraber dolar da düşüyor değil mi? Buna şaşırdınız değil mi? İkinci kez şaşırmaya hazır olun. Dolar ile beraber borsanın çıkışına" dedi.

#6
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Memiş, "Gram altın 1.516’dan 1.362’ye, dolar 22,40’dan 20,22’ye. Sanırım yeterince yardımcı oldum. Bereketli olsun. Ben işlerime bakayım" diyerek bitirdi.

#7
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

İSLAM MEMİŞ'İN DÜNKÜ VİDEOSUNDAKİ GRAM ALTIN VE DOLAR ÖNGÖRÜLERİ Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube'daki "Dolar, altın, gümüş, borsa şok fiyatlar!" başlıklı videosunda, seçim sonrası piyasaların tepkisini değerlendirdi. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Seçimin ikinci tura kalma durumundan piyasalarda sert fiyatlamalar gerçekleşti. 15 günlük süreçte piyasaları neler bekliyor? Borsa İstanbul 4501 puandan, yüzde 6.14'lük değer kaybıyla günü tamamladı. Devre kesiciler devreye girmişti. 4460'a kadar yükseldi. Seçimin ikinci tura kalmasıyla satışlar derinleşti. 4300-4800 aralığına endeks tarafında odaklanın. Bu bant aralığında bir Borsa İstanbul olacaktır. 4500 altına sarkmalar iyi fırsatlar sunuyor" dedi.

#8
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

"BÜYÜK YANLIŞ YAPTILAR" Yüksek fiyattan dolar alımına ilişkin yaptığı uyarıları anımsatan Memiş, "Dolar TL kurunda sert düşüşler gördük. Euro TL'de, gram altın ve gümüşte sert düşüşler gördük.

#9
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Seçimlerden önce 22.40-60 lira aralığından döviz talebinde bulunan yatırımcılar vardı. Her ne kadar defalarca uyarsak da, tuzaklara düşmeyin diye bu uyarıları ciddiye alanlar da oldu almayanlar da oldu. Çok büyük zarar ettiler.

#10
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Dolar TL kuru 20.68'e kadar geriledi Kapalışarçı'da. Özellikle bu süreçte ben de zengin olacağım diye dövizcilere koşanların canı yandı. Bir yıl böyle bakıp durursunuz elinizdeki dövize. Geçen hafta dolar alanların ne kadar büyük yanlışlar yaptıkları görüldü.

#11
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Dolar TL kurunda yine geniş bant aralığı olabilir karşımızda 15 günde. 20-22 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Seçimlerden sonra ekonomi yönetimi değişecek. Belki ekonomi politikasında da değişim olacak. Farklı gelişmeler, faiz artırımı gündeme gelebilir" diye konuştu.

#12
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

"ALTINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜMÜZ GERÇEKLEŞTİ" Memiş, altınla ilgili değerlendirmelerle açıklamalarına şöyle devam etti:

#13
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

"Ons altın 2017 dolar seviyesinde. Ons altında 2000-2022 dolar aralığında dengelenme çabası var. Bu tarafta da 1960, 1910 dolara kadar geri çekilme olabilir. Düşüş beklentim devam ediyor. Cumartesi günü 1516 seviyesinde olan gram altın TL, bugün Kapalıçarşı'da 1388 lira seviyesine kadar geriledi. 1516'dan gram altın, 1520'den alan yatırımcı ciddi anlamda zarar etti. Keşke onlar da söz dinleseydi de almasalardı ama 1388 seviyesi görüldü. 1400 lira altında geziniyor piyasalarda. Bu sert düşüşle alakalı öngörümüz gerçekleşti.

#14
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Gram gümüş tarafında da 18 lira üzerinde ataklar vardı. Burada da uyarılar yaptık. 17 üzerine dikkat edin, manipülasyon piyasası var dedik. 17 seviyesinde bir gümüş var. Ciddi anlamda geriledi.

#15
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

İKİNCİ TURA KADAR NELER OLUR? Döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında sert düşüşler oldu. Bu sert düşüşleri alıma çeviren arkadaşlarımız da oldu. Bekleyerek iyi bir karar verdiler. Çok ciddi zarar edenler de oldu.

#16
Foto - Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

Gram altın TL'de 1350, 1450 bant aralığı 15 gün içinde geçerli. Bu aralıkta dalgalanacak. Gümüş gramında 16.50 - 17.50 bant aralığı devam edecek. Bugüne kadar özellikle son bir aydır sosyal medyada birbirine laf atanlar, kavga edenler, bugün avucunu yaladı, seçimler ikinci tura kaldı. Kavgaya gerek yok."

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