Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

"Ons altın 2017 dolar seviyesinde. Ons altında 2000-2022 dolar aralığında dengelenme çabası var. Bu tarafta da 1960, 1910 dolara kadar geri çekilme olabilir. Düşüş beklentim devam ediyor. Cumartesi günü 1516 seviyesinde olan gram altın TL, bugün Kapalıçarşı'da 1388 lira seviyesine kadar geriledi. 1516'dan gram altın, 1520'den alan yatırımcı ciddi anlamda zarar etti. Keşke onlar da söz dinleseydi de almasalardı ama 1388 seviyesi görüldü. 1400 lira altında geziniyor piyasalarda. Bu sert düşüşle alakalı öngörümüz gerçekleşti.