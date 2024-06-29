Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Bu sorunu cevabına evet diyorum. Elimde altın var kira gelirim de varsa, bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez. Emlak fiyatları TL bazlı gerilemeyecek. Bunu sık sık ifade ediyorum. Kredi muslukları kapansa, satışlarda düşüş olsa da, 3 milyondan 2.7 milyona gerileyen ev düşüş değil. 1 milyondan yükselmişti o ev. Aradaki 300 bin liraya umut olarak sarılıyor. Ben kaç yıllık gelirimle ev alabilirim hesabı yapsa gerçekleri değerlendirebileceksiniz zaten. Elimde ev alabilecek kadar altınım var ve kira gelirim yoksa ben altını satar evi alırım.