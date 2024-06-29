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Ekonomi
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Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

2024-06-29 10:52:50
Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Altın satıp evalınır mı?' sorusuna yanıt verdi.

#1
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

İslam Memiş, geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Memiş, altın yatırımı için kritik bir öneride bulundu.

#2
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle: "Borsa İstanbul 10 bin 781 puanda, yüzde 1 yükselişle haftayı tamamladı. 10 bin 700 üzerinde kapanışı başardı. Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada ralli beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim. Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli. Normal olarak nitelendirilmeli. Borsa tarafında yabancı yatırımcılar gelecek falan diye yorumlamıyorum. Kişisel kanaatim böyle.

#3
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Dolar kuru 32.80'de. Tekrar 32.70 destek var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda dolar güçlendi ama önümüzdeki hafta dolar endeksinde gerileme bekliyorum. Bu da dolar TL'de 32.60'ı görebiliriz. Pazartesi itibarıyla bekliyorum. Yükseliş hızını frenler biraz doların."

#4
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Ons altın tarafında 2328 dolar seviyesi var. 2293 dolara kadar geriledi, tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi ifade etmiştim. Tepki yükselişi gördük, aman aman bir yükseliş görmedik. Geniş bant aralığına odaklandı. 2280 ve 2380. Yükselişlere hazırlık yaptık, kenarda sessizce bekleme moduna geçtik. Temmuz ayındaki yükseliş beklentimi size söyledim. Temmuz ikinci haftası yeni rallilere hazırlıklı olmak gerekiyor. 2330, 2360 doları takip edeceğim.

#5
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Gram altın 2420 liraya kadar gerilemişti. Şu anda 2486 lirada gram altın. Bayramdan önce ve sonraki trendde yukarı yönlü hareketler devam etti. İki haftalık süreçte gram altın 65 lira değer kazandı. 3000 - 3500 beklentimiz devam ediyor gram altında.

#6
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Ons gümüş 29.32 dolarda. Yüzde 1.17 primli. Bu haftaki beklentimi gerçekleşti. 31 doları bekliyoruz. Gümüşte de pozisyonlarımız kapalı. Gram gümüş 31 lira. 30.50'ye kadar gerilemişti, 32, 34 ve 37 lirayı bekleyeceğiz gram gümüşte. Uzun vadeli yükseliş beklentimizi sürdüreceğiz."

#7
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

"ALTIN SATIP EV ALINIR MI?" - 'Altın satıp evalınır mı?' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi:

#8
Foto - Altın satıp ev alınır mı? İslam Memiş bombayı patlattı

Bu sorunu cevabına evet diyorum. Elimde altın var kira gelirim de varsa, bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez. Emlak fiyatları TL bazlı gerilemeyecek. Bunu sık sık ifade ediyorum. Kredi muslukları kapansa, satışlarda düşüş olsa da, 3 milyondan 2.7 milyona gerileyen ev düşüş değil. 1 milyondan yükselmişti o ev. Aradaki 300 bin liraya umut olarak sarılıyor. Ben kaç yıllık gelirimle ev alabilirim hesabı yapsa gerçekleri değerlendirebileceksiniz zaten. Elimde ev alabilecek kadar altınım var ve kira gelirim yoksa ben altını satar evi alırım.

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