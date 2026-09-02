Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!
Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket hız kazanırken, yatırımcıların gözü kulağı ons altına çevrildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket hız kazanırken, yatırımcıların gözü kulağı ons altına çevrildi.
Çarşamba günü spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 304,01 dolara kadar geriledi.
Bu sert düşüşle birlikte ons altın, 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, değer kaybını üst üste dördüncü işlem gününe taşımış oldu.
Piyasalarda altının seyrini belirleyen 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi teknik açıdan düşüş eğiliminin derinleşebileceğine işaret etti.
Piyasaları sarsan bu gerileme vadeli işlemlere de yansıdı; ABD’de Aralık vadeli altın kontratı yüzde 1 oranında kayıpla 4 bin 350,80 dolar seviyesine kadar çekildi. Yatırımcılar altındaki bu dördüncü gününe giren kayıp serisini yakından takip ediyor.
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