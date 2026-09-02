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Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket hız kazanırken, yatırımcıların gözü kulağı ons altına çevrildi.

#1
Foto - Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

Çarşamba günü spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 304,01 dolara kadar geriledi.

#2
Foto - Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

Bu sert düşüşle birlikte ons altın, 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, değer kaybını üst üste dördüncü işlem gününe taşımış oldu.

#3
Foto - Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

Piyasalarda altının seyrini belirleyen 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi teknik açıdan düşüş eğiliminin derinleşebileceğine işaret etti.

#4
Foto - Altın piyasasında sert düşüş! Ons altın 4 bin 304 dolara gerileyerek son haftaların dip seviyesini gördü!

Piyasaları sarsan bu gerileme vadeli işlemlere de yansıdı; ABD’de Aralık vadeli altın kontratı yüzde 1 oranında kayıpla 4 bin 350,80 dolar seviyesine kadar çekildi. Yatırımcılar altındaki bu dördüncü gününe giren kayıp serisini yakından takip ediyor.

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