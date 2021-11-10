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Ekonomi
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Altın piyasası böyle şekillendi

2021-11-10 07:10:18
Altın piyasası böyle şekillendi

Dün güne 570 lira olarak başlayan gram altın, bugün itibari ile güne 572 TL den başladı. İşte altın piyasası...

#1
Foto - Gram Altın 572

Gram Altın 572

#2
Foto - Çeyrek Altın 945

Çeyrek Altın 945

#3
Foto - Gümüş 7,62

Gümüş 7,62

#4
Foto - Platin 331

Platin 331

#5
Foto - Cumhuriyet 3853

Cumhuriyet 3853

#6
Foto - 22 Ayar Bilezik 524

22 Ayar Bilezik 524

#7
Foto - Tam Altın 3783

Tam Altın 3783

#8
Foto - Yarım Altın 1891

Yarım Altın 1891

#9
Foto - 14 Ayar 334

14 Ayar 334

#10
Foto - 18 Ayar Altın 429

18 Ayar Altın 429

#11
Foto - Reşat Altın 3775

Reşat Altın 3775

#12
Foto - Gremse Altın 9460

Gremse Altın 9460

#13
Foto - Hamit Altın 3775

Hamit Altın 3775

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