2021-11-10 07:10:18 Altın piyasası böyle şekillendi
Dün güne 570 lira olarak başlayan gram altın, bugün itibari ile güne 572 TL den başladı. İşte altın piyasası...
Dün güne 570 lira olarak başlayan gram altın, bugün itibari ile güne 572 TL den başladı. İşte altın piyasası...
Gram Altın 572
Çeyrek Altın 945
Gümüş 7,62
Platin 331
Cumhuriyet 3853
22 Ayar Bilezik 524
Tam Altın 3783
Yarım Altın 1891
14 Ayar 334
18 Ayar Altın 429
Reşat Altın 3775
Gremse Altın 9460
Hamit Altın 3775
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