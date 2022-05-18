Altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

Dolar/TL kuru kapalı çarşı piyasasından 15,58TL’den işlem görürken, Euro/TL kuru ise serbest piyasalarda 16,21 TL’den işlem görmekte. Fed başkanı Powell “Küresel piyasalarda temmuz ayı ile resesyona girme ihtimali çok kuvvetli.” demişti. Küresel piyasalarda son günlerde bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımı sonrası özellikle de dolar kuru ve dolara paralel olarak altın fiyatları yukarı yönlü hareket halinde. Altın yatırımcısı güncel altın fiyatları son durumu ne olduğunu, anlık altın fiyatları hareketlerini takip etmeye çalışıyor. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.