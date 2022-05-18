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Ekonomi
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Altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

2022-05-18 08:36:29
Altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları:

Dolar/TL kuru kapalı çarşı piyasasından 15,58TL’den işlem görürken, Euro/TL kuru ise serbest piyasalarda 16,21 TL’den işlem görmekte. Fed başkanı Powell “Küresel piyasalarda temmuz ayı ile resesyona girme ihtimali çok kuvvetli.” demişti. Küresel piyasalarda son günlerde bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımı sonrası özellikle de dolar kuru ve dolara paralel olarak altın fiyatları yukarı yönlü hareket halinde. Altın yatırımcısı güncel altın fiyatları son durumu ne olduğunu, anlık altın fiyatları hareketlerini takip etmeye çalışıyor. Peki altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, dolar kurunda da hareketlilik söz konusu. Dolara paralel olarak da alatın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Fed’in faiz artırımı yapması ve önümüzdeki aylarda da faiz artırımına devam edileceği sinyali doların gücünü artırırken, ons altın fiyatı ise baskılanmaya devam ediliyor. Altının baskılanmasına rağmen altın fiyatları yükselişe geçti. Altın yatırımcısı da anlık altın fiyatlarını bir hayli merak ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, dolar kurunda da hareketlilik söz konusu. Dolara paralel olarak da alatın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Fed’in faiz artırımı yapması ve önümüzdeki aylarda da faiz artırımına devam edileceği sinyali doların gücünü artırırken, ons altın fiyatı ise baskılanmaya devam ediliyor. Altının baskılanmasına rağmen altın fiyatları yükselişe geçti. Altın yatırımcısı da anlık altın fiyatlarını bir hayli merak ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.812,36, 1.812,76,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.812,36, 1.812,76,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 923,53, 930,99,

GRAM ALTIN FİYATI 923,53, 930,99,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 920,21, 920,36,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 920,21, 920,36,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.472,95, 1.505,42,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.472,95, 1.505,42,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.891,81, 6.003,28,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.891,81, 6.003,28,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.936,70, 3.010,85,

YARIM ALTIN FİYATI 2.936,70, 3.010,85,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.891,81, 6.003,28,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.891,81, 6.003,28,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.133,74, 6.291,78,

ATA ALTIN FİYATI 6.133,74, 6.291,78,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,18, 610,14,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 507,18, 610,14,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,41, 868,94,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 838,41, 868,94,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.915,00, 15.179,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.915,00, 15.179,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,96, 10,98,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,96, 10,98,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,51, 21,53,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,51, 21,53,

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