Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

SAKIN ALTIN SATMAYIN! Zaten uzun dönem altın tutanlar altınlarını satmasınlar, arkalarına yaslansınlar. Hep şunu söylüyorum: Önemli olan altının fiyatı değil, elinizde kaç gram ya da kaç kilogram altın olduğu. Siz buna bakın, buna odaklanın. Elinizdeki altının ve gümüşün gramlarını artırın. Fiyata takılmayın.