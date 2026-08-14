Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'
Piyasa uzmanı ve ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalı üzerinden altın ve gümüş piyasalarına dair çarpıcı analizler paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Piyasa uzmanı ve ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalı üzerinden altın ve gümüş piyasalarına dair çarpıcı analizler paylaştı.
Altın ve gümüşte kritik teknik eşiklerin aşılmak üzere olduğuna dikkat çeken Kaya, gram bazında fiyat dalgalanmalarına takılınmaması gerektiğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli bir strateji tavsiye etti.
"Fiyata Değil, Elinizdeki Miktara Odaklanın" Kısa ve uzun vadeli fiyat tahminlerini duyuran Tuna Kaya, özellikle uzun süredir altın taşıyan yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı. "Elinde altın tutanlar satmasın, arkasına yaslansın" diyen ünlü ekonomist, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hep şunu söylüyorum: Önemli olan altının anlık fiyatı değil, elinizde kaç gram ya da kaç kilogram altın olduğu. Siz buna bakın, buna odaklanın. Elinizdeki altının ve gümüşün gram miktarını artırmaya çalışın, günlük fiyat hareketlerine takılmayın."
4500 DOLAR SONRASI RALLİ! Ons altın 4.237 dolar üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket ve yukarı yönlü trend güçlü bir şekilde devam edecek. 4.500 doları da aştıktan sonra artık altının önü açılacak. Bunu kısa dönem açısından söylüyorum.
SAKIN ALTIN SATMAYIN! Zaten uzun dönem altın tutanlar altınlarını satmasınlar, arkalarına yaslansınlar. Hep şunu söylüyorum: Önemli olan altının fiyatı değil, elinizde kaç gram ya da kaç kilogram altın olduğu. Siz buna bakın, buna odaklanın. Elinizdeki altının ve gümüşün gramlarını artırın. Fiyata takılmayın.
Uzun dönem düşünenler açısından ons altının bu şekilde yukarı yönlü hareketi gram altını da desteklemiş oluyor" dedi. Kripto değerlendirmesinde bulunan Kaya, "Kripto paralarda ayı dönemi devam ediyor. Ekimden sonra hem Bitcoin'de hem altcoinlerde yeniden boğa trendinin başlamasını bekliyorum. Buradaki ön koşulumuz elbette merkez bankalarının tekrar faiz indirim döngüsüne girmesi olacak."
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