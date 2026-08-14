  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni fırsat kapıları sonuna kadar aralandı! Türkiye ile herkesi ters köşe yapan imzayı atan ülkeden dikkat çeken çağrı ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek Mısır, Mekke Anlaşması ile ilgili kararını duyurdu: Kahire yönetimi yine bildiğimiz gibi şaşırtmadı Altın zirveden geriledi! Dünya devinden çarpıcı dolar/TL analizi! Yıl sonunda kur ne kadar olacak? Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın' Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe! Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş: Deneyen bundan vazgeçmiyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

Piyasa uzmanı ve ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalı üzerinden altın ve gümüş piyasalarına dair çarpıcı analizler paylaştı.

#1
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

Altın ve gümüşte kritik teknik eşiklerin aşılmak üzere olduğuna dikkat çeken Kaya, gram bazında fiyat dalgalanmalarına takılınmaması gerektiğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli bir strateji tavsiye etti.

#2
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

"Fiyata Değil, Elinizdeki Miktara Odaklanın" Kısa ve uzun vadeli fiyat tahminlerini duyuran Tuna Kaya, özellikle uzun süredir altın taşıyan yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı. "Elinde altın tutanlar satmasın, arkasına yaslansın" diyen ünlü ekonomist, şu değerlendirmelerde bulundu:

#3
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

"Hep şunu söylüyorum: Önemli olan altının anlık fiyatı değil, elinizde kaç gram ya da kaç kilogram altın olduğu. Siz buna bakın, buna odaklanın. Elinizdeki altının ve gümüşün gram miktarını artırmaya çalışın, günlük fiyat hareketlerine takılmayın."

#4
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

4500 DOLAR SONRASI RALLİ! Ons altın 4.237 dolar üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket ve yukarı yönlü trend güçlü bir şekilde devam edecek. 4.500 doları da aştıktan sonra artık altının önü açılacak. Bunu kısa dönem açısından söylüyorum.

#5
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

SAKIN ALTIN SATMAYIN! Zaten uzun dönem altın tutanlar altınlarını satmasınlar, arkalarına yaslansınlar. Hep şunu söylüyorum: Önemli olan altının fiyatı değil, elinizde kaç gram ya da kaç kilogram altın olduğu. Siz buna bakın, buna odaklanın. Elinizdeki altının ve gümüşün gramlarını artırın. Fiyata takılmayın.

#6
Foto - Altın için bomba tahmin! 'Sakın Satmayın, Arkanıza Yaslanın'

Uzun dönem düşünenler açısından ons altının bu şekilde yukarı yönlü hareketi gram altını da desteklemiş oluyor" dedi. Kripto değerlendirmesinde bulunan Kaya, "Kripto paralarda ayı dönemi devam ediyor. Ekimden sonra hem Bitcoin'de hem altcoinlerde yeniden boğa trendinin başlamasını bekliyorum. Buradaki ön koşulumuz elbette merkez bankalarının tekrar faiz indirim döngüsüne girmesi olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın
Gündem

Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunu..
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ar..
Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı
Dünya

Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir hapishaneye yıldırım isabet etmesi sonucu 16 mahkumun yaralandığı açıklandı.
Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar
Gündem

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştiğini söyledi. Ç..
Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!
Gündem

Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanıtan "Chakma" isimli yapının sosyal medyadaki çocuklara yönelik skandal açıklamaları..
Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
Yerel

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki İkram G. ağır yaralandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23