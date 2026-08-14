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Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

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Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

The Economist ve YouGov tarafından yapılan son ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın performansını onaylayanların oranı yüzde 33'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 62'ye çıktı.

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Foto - Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranının yüzde 33 olduğunu gösterdi. The Economist ve YouGov tarafından 7-10 Ağustos'ta, 18 yaşın üzerindeki 1589 katılımcıyla yapılan ankette Başkan Trump'a ilişkin memnuniyet değerlendirildi.

#2
Foto - Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

Buna göre Trump'ın başkanlık görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 33 olurken, katılımcıların yüzde 62'sinin ise bunu onaylamadığı ifade edildi.

#3
Foto - Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

Söz konusu onay oranının ise, Cumhuriyetçi seçmende yüzde 79 seviyesindeyken, Demokrat seçmende yalnızca yüzde 4 olduğu kaydedildi. ABD medyasındaki haberlerde ise Trump'ın İran savaşı ve ekonomi gibi konulardaki tutumunun seçmenleri "böldüğü" yorumu yapıldı.

#4
Foto - Kara kara düşünüyor: Trump'a büyük darbe!

Quinnipiac Üniversitesinin temmuz sonundaki anketinde de, genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranının yüzde 32'ye düştüğü, Cumhuriyetçi seçmenin ise Başkan'a desteğinin yüzde 76'ya gerilediği görülmüştü.

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