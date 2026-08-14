ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

TOLUN-P'nin sadece harici bir güdüm kitiyle donatılmış geleneksel bir bomba olarak değil, sert hedeflere yönelik tasarlanmış, 250 lb sınıfı entegre güdümlü çok amaçlı bir silah sistemi olarak okunması gerektiğinin altı çizildi. Mühimmatın 136 kg ağırlığında, 105 kg delici savaş başlığına sahip, 1800 mm uzunluğunda, 164 mm çapında ve zırhlı ve zırhsız hedefleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış gelişmiş sertleştirilmiş bir buruna sahip olduğu ifade edildi. SADAK-4T Akıllı Pnömatik Dörtlü Mühimmat Rafının, operasyonel konsept için de aynı derecede önemli olduğu ifade edilen haberde ASELSAN'ın, bir uçağın taşıyabileceği hassas silah sayısını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak TOLUN-P'yi geliştirdiği dile getirildi.