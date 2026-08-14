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ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği bunker delici TOLUN-P hassas güdümlü mühimmatı, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen atış testinde tam isabet sağlayarak küresel savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. F-16'dan KIZILELMA'ya kadar birçok kritik platformda kullanılabilen bu üstün silah sistemi, özellikle ANKA 3 ve KIZILELMA'nın dahili silah bölmesinden atış kabiliyetiyle stratejik bir dönüm noktası oluşturuyor. SADAK-4T akıllı raf ailesiyle donatılan mühimmat, Türkiye'nin savunma sanayisinde zırhlı ve korunaklı hedeflere karşı ezber bozan yeni vuruş gücünü tescilledi.

#1
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

ASELSAN, Baykar'ın Bayraktar AKINCI insansız savaş uçağından gerçekleştirilen bir atış testinde, bunker delici TOLUN-P hassas güdümlü mühimmatının doğrudan isabet sağladığını duyurdu. Yeni test görüntüleriyle birlikte yayınlanan duyuru, Türkiye'nin yerli hassas vuruş kabiliyetinin olgunlaşmasında önemli bir adımı işaret ederken, ASELSAN, TOLUN-P'nin zırhlı hedeflere ve betonarme ile korunan yapılara karşı "hassas derin vuruş" için göreve hazır olduğunu ilan etti.

#2
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

Defence News internet sitesi, test ile Türkiye'nin gövde gösterisinde bulunduğunu bildirirken, TOLUN-P'nin, delici mühendisliği, hassas güdümü, akıllı çoklu taşımayı, açılabilir kanatlı uzaktan performansı ve elektronik savaş direncini daha geniş bir Türk savaş uçağı ekosistemi içinde bir araya getirdiği ifade edildi.

#3
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

Haberde, AKINCI ile entegre edilen ve SADAK akıllı raf ailesi üzerinden taşınan mühimmatın, Türkiye'nin giderek daha fazla yerli olarak geliştirilen platformlara yöneldiğini gösterdiği ve yerli savunma sanayisine başarılı yatırım yaptığını yansıttığı dile getirildi. Haberde TOLUN-P dört temel özellik etrafında tanımlanıyor; GPS/INS güdümü, uzun menzil, havadan karaya kullanım ve yüksek doğruluk.

#4
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

TOLUN-P'nin sadece harici bir güdüm kitiyle donatılmış geleneksel bir bomba olarak değil, sert hedeflere yönelik tasarlanmış, 250 lb sınıfı entegre güdümlü çok amaçlı bir silah sistemi olarak okunması gerektiğinin altı çizildi. Mühimmatın 136 kg ağırlığında, 105 kg delici savaş başlığına sahip, 1800 mm uzunluğunda, 164 mm çapında ve zırhlı ve zırhsız hedefleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış gelişmiş sertleştirilmiş bir buruna sahip olduğu ifade edildi. SADAK-4T Akıllı Pnömatik Dörtlü Mühimmat Rafının, operasyonel konsept için de aynı derecede önemli olduğu ifade edilen haberde ASELSAN'ın, bir uçağın taşıyabileceği hassas silah sayısını en üst düzeye çıkarmak için özel olarak TOLUN-P'yi geliştirdiği dile getirildi.

#5
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

SADAK-4T üzerinde dört adet TOLUN-P mühimmatı taşınabileceği ve tek bir sorti sırasında bir veya birden fazla hedefe karşı seri olarak bırakılabileceği ifade edildi. TOLUN-P'nin açılabilir kanatlarının daha sonra uçak irtifasını ve enerjisini mesafeye dönüştürdüğü ifade edilen haberde, Türkiye'nin, hassas vuruş kapasitesini uzun menzilli insansız bir savaş platformuna dağıtabilirken, insanlı uçakları da performans özelliklerinin vazgeçilmez olduğu görevler için koruyabileceği belirtildi. TOLUN-P'nin, sadece AKINCI'ya özgü bir mühimmat olmadığının altı çizilen haberde, mühimmatın F-16, AKINCI, ANKA 3, Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'da da kullanılabileceği dile getirildi. TOLUN'un ANKA 3 ve KIZILELMA için dönüm noktası olacağı ifade edilen haberde, mühimmatın dahili bir silah bölmesinden fırlatılabileceği aktarıldı.

#6
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

Haberde, "Bu önemli çünkü Türkiye, yerleşik dördüncü nesil savaş uçağı filosunu, yüksek menzilli İHA'ları, uçak gemisinde konuşlandırılabilir insansız hava araçlarını ve yeni jet motorlu insansız savaş uçaklarını kapsayan bir silah mimarisi inşa ediyor" denildi. Haberde son olarak bu başarının, NATO'nun gelişen savunma sanayi duruşu için de daha geniş bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

#7
Foto - ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek

İttifakın, üretim kapasitesini genişletmeye, inovasyonu hızlandırmaya, birlikte çalışabilirliği güçlendirmeye ve savunma üretiminin Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya giderek daha fazla önem verdiği dile getirilerek "2026 Ankara Zirvesi'nde onaylanan NATO Sanayi-NATO İşbirliği Stratejisi, bu öncelikleri yansıtıyor" denildi. TOLUN-P'nin sadece Türk hava araçlarında görülmeyeceğinin altı çizilen haberde, NATO ülkeleri ve Türkiye'nin dostlarında yakın zamanda mühimmatın kullanımının beklendiği ifade edildi.

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