ANKA 3 ve KIZILELMA için tarihi dönüm noktası! Gök vatanın yeni canavarı özel olarak geliştirildi: Zırh delen yerli mühimmat, savaşın seyrini değiştirecek
ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği bunker delici TOLUN-P hassas güdümlü mühimmatı, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen atış testinde tam isabet sağlayarak küresel savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. F-16'dan KIZILELMA'ya kadar birçok kritik platformda kullanılabilen bu üstün silah sistemi, özellikle ANKA 3 ve KIZILELMA'nın dahili silah bölmesinden atış kabiliyetiyle stratejik bir dönüm noktası oluşturuyor. SADAK-4T akıllı raf ailesiyle donatılan mühimmat, Türkiye'nin savunma sanayisinde zırhlı ve korunaklı hedeflere karşı ezber bozan yeni vuruş gücünü tescilledi.