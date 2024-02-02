2024-02-02 09:31:19 Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem günü yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons yönlü destek bulmasıyla psikolojik seviyesini aşarak 2000 TL'ye yerleşti. Öte yandan gram altın son 1 haftada yatırımcısına yüzde 3,64 kazandırdı. Bu kapsamda yatırımcısı 'Artış sürecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...