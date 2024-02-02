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Ekonomi
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Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

2024-02-02 09:31:19
Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem günü yükselişini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons yönlü destek bulmasıyla psikolojik seviyesini aşarak 2000 TL'ye yerleşti. Öte yandan gram altın son 1 haftada yatırımcısına yüzde 3,64 kazandırdı. Bu kapsamda yatırımcısı 'Artış sürecek mi' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte piyasadan canlı rakamlar...

#1
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Fed kararı sonrası ons altın rüzgarını arkasına alan gram altın 2000 TL bandını aşarak rekora yöneldi.

#2
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

GRAM ALTIN 2000 TL'YE YERLEŞTİ Çarşamba günü Fed faizi sabit tutması sonrası altın piyasası yukarı yönlü hareketlendi. Altın gram fiyatı ons altın yükselişinden bulduğu destekle 2000 TL üzerine yerleşti.

#3
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

#4
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

İslam Memiş, "Gram altın tarafında tekrar 2070 TL seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Ondan sonra ise kademeli olarak dalgalı seyir göreceğiz. Ama ondan sonraki hedef 2090-2150 TL yaz aylarında 2500-2070 lira yılın son çeyreğinde ise 3000 lira seviyesini beklemeyi sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? CANLI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 2.012,81 SATIŞ(TL) 2.013,10

#6
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? ALIŞ(TL) 3.357,00 SATIŞ(TL) 3.497,00

#7
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ(TL) 13.346,00 SATIŞ(TL) 13.652,00

#8
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.056,07 SATIŞ(USD) 2.056,53

#9
Foto - Altın gram fiyatı rekora yöneldi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Şubat bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR ALIŞ(TL) 1.874,88 SATIŞ(TL) 1.894,56

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