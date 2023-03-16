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Ekonomi
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Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

2023-03-16 13:35:16
Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında başladı. Altın fiyatları rekordan döndü. Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın 1937 doları görerek 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1918 dolardan kapattı. Dün 1161 liradan açılan gram altın ise 1183 lirayı test ederek 1.5 ayın zirvesini gördü. Gram altın günü 1171 lira seviyesinden kapattı. Bugüne 1918 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1907 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü. Peki çeyrek altın, yarım altın, gram altın kaç para oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dün ons altın ve gram altın 1.5 ayın en yüksek seviyelerini test etti. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? İşte detaylar...

#2
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında para ve emtia piyasaları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçen hafta ABD’de 2 bankanın iflas etmesi ve ardından bu hafta 1 bankanın daha bu sürece dahil olmasıyla birlikte piyasalarda risk algısı değişti.

#3
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

SİLİKON VADİSİ BANKASI’NIN BATMASI PİYASALARI SARSTI ABD’nin en büyük 16. Bankası olan Silikon Vadisi Bankası’nın elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Banka riskleri iyi yönetemediğinden dolayı iflas bayrağını çekti.

#4
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin güvence altında olduğunu söylese de banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. Bu, ABD’de 2008 krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana faiz artırmaya başlaması finansal piyasalarda dengeleri değiştirdi.

#6
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

FED’DEN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararında olacak. ABD’de banka iflasları ve son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesiyle birlikte birçok kurum Fed’den 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Ayrıca bu ay Fed’in faiz artırımına ara vereceğini bekleyen kurumlar da var.

#7
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

PİYASALARDA CREDIT SUISSE ENDİŞESİ Öte yandan İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin büyük hissedarlarından birinin bankaya daha fazla yatırım yapmayı reddetmesi hisselerde sert satış getirdi. Bu durum ABD’den Avrupa’ya finansal piyasaların çalkalanmasına neden oldu.

#8
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Bu gelişmeler üzerine İsviçre Merkez Bankası (SNB) ihtiyaç duyması halinde bankaya likidite sağlayacağını duyurdu. Bu gelişme piyasaların bir nebze rahatlamasına yol açtı.

#9
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

ABD ve Avrupa’da bankalar özelinde görülen bu durumlar piyasalarda risk algısını değiştirdi. Son dönemde riskten korunmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarında sert hareketleri beraberinde getiriyor.

#10
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

ALTIN FİYATLARI 1.5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın 1937 doları görerek 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1918 dolardan kapattı.

#11
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Dün 1161 liradan açılan gram altın ise 1183 lirayı test ederek 1.5 ayın zirvesini gördü. Gram altın günü 1171 lira seviyesinden kapattı.

#12
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Bugüne 1918 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1907 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü. Haftanın dördüncü işlem gününe 1171 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1169 işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1158 lira, en yüksek ise 1184 lira seviyeleri test edildi.

#13
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Finans analisti İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. Memiş, piyasalardaki diğer gelişmelere dair öngörülerini de sıraladı.

#14
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:"22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum.

#15
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan Amerika Merkez Bankası hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir.

#16
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında."

#17
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN SONUNDA O CÜMLEYİ KURDU İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı.

#18
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

-Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir. Haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder.-Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.

#19
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1.183,80 Lira ama geçerli değil zaten" diye konuştu.

#20
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Alış 1.923,00 TL, Satış 1.944,00 TL

#21
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Alış 3.847,00 TL, Satış 3.888,00 TL

#22
Foto - Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Alış 7.874,00 TL, Satış 7.945,00 TL

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