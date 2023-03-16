Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:"22 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum.