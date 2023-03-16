2023-03-16 13:35:16 Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında başladı. Altın fiyatları rekordan döndü. Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın 1937 doları görerek 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1918 dolardan kapattı. Dün 1161 liradan açılan gram altın ise 1183 lirayı test ederek 1.5 ayın zirvesini gördü. Gram altın günü 1171 lira seviyesinden kapattı. Bugüne 1918 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1907 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü. Peki çeyrek altın, yarım altın, gram altın kaç para oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...