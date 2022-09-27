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Ekonomi
24
Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

2022-09-27 08:17:43
Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarıyla ilgili kritik tarihi açıkladı. Mart ayından bu yana ons altında kaybın yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle analistler yeni destek ve direnç noktaları belirlemeye başladı. Gram Altın fiyatları da ons altındaki hızlı geri çekilmenin etkisiyle düşüş yaşıyor. Gram altın güne 973,2 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 964,6 lira, en yüksek de 976 lira seviyesini gördü. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Altın fiyatlarında hızlı düşüş devam ediyor. Enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımında bulunması ve ABD dolarının güç kazanması altın tarafında düşüşü beraberinde getirdi. Gram altın 964,6 liraya kadar geriledi.

#2
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Küresel piyasalarda Altın fiyatları düşüş gösteriyor. Dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeniyle merkez bankaları faiz artırımı yaparken dolar tarafında hızlı güçlenme meydana geldi.

#3
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Fed'in faizi her seferinde artırması ve artırmaya da devam edeceğinin sinyallerini vermesi değerli metal altını geriletti.

#4
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Dolardaki yükselişin etkisiyle güç kaybına uğrayan Ons Altın 2,5 yılın dibinde işlem görüyor. Ons altın Nisan 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1626 dolara kadar geriledi.

#5
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Ons altın güne 1644 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1626 dolar, en yüksek de 1646 dolar seviyesini gördü. Şu suralar 1637 dolar seviyesinde işlem görüyor.

#6
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş devaam ediyor. 20 yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi nedeniyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ortaya çıkmasını zor olarak gören analistler, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam etmesi halinde altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskının devam edebileceğini de öne sürdü.

#7
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

MART'TAN BU YANA KAYIP YÜZDE 20 Mart ayından bu yana ons altında kaybın yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle analistler yeni destek ve direnç noktaları belirlemeye başladı.

#8
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

GRAM ALTINDA DA KAYIPLAR ARTIYOR Gram Altın fiyatları da ons altındaki hızlı geri çekilmenin etkisiyle düşüş yaşıyor. Gram altın güne 973,2 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 964,6 lira, en yüksek de 976 lira seviyesini gördü.

#9
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, kripto paralardaki hareketlenmeyle ilgili tarih verdi, "1 Ekim için hazırlık yapın" dedi.

#10
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklarsa şöyle: Ekim hazırlığı için son hafta! Bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarını gördük. Piyasalar, yeni bir fiyatlama için hazır.Eylül ayının bitmesine bir hafta var.

#11
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Oyuncular, Ekim hazırlı yaparak Eylül kapanışından işaret verebilir. Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmadı, çünkü beklenti o yöndeydi.

#12
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

TCMB, 100 baz puanlık faiz indirimiyle tekrar şaşırttı. Dolar, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda değer kazandı.Dolar endeksi (dxy), 20 yılın zirvesi 111,64 seviyesine yükselirken, dolar/TL kuru 18,48 lirayı gördü.

#13
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Dolar bu hafta da emtia, parite ve kripto paraları baskıladı. Ancak 1 Ekim tarihi itibariyle yılın son çeyreği için hazırlık yapmak gerek. Yılın son çeyreği, yılın ilk çeyreği gibi olabilir.

#14
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Yani, dolar endeksinde gerileme, emtia, parite ve kripto paralarda yükselişler başlayabilir.Bunun ilk işaretini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi.

#15
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Putin, Çarşamba sabahı seferberlik ilan ederek, tehditlerini yeniledi.Diğer yandan farklı ülkelerde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İran’da yaşanan ayaklanma ve çatışmalar daha da büyüyebilir.Rusya-Ukrayna, Azerbaycan-Ermenistan, Çin-Tayvan, Türkiye-Yunanistan gibi ülkelerde gerilim artıyor. Sınırlar yeniden çiziliyor, piyasalar yeniden geriliyor.

#16
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Enflasyon ile mücadele zorlaşıyor, resesyon ve stagflasyon süreci hızlanıyor.Ekim ayı itibariyle piyasalarda yeni bir fiyatlama başlayacağını düşünüyorum.

#17
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Ekim’e 1 hafta kalmışken dolar ile ne ucuzsa o tarafa yönelmek gerekir.Orta ve uzun vadede dolar karşısındaki enstrümanlarda yeni ataklara hazırlıklı olmak gerek.

#18
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? Önceki gün kapanışını 918,51 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 906,66 TL, satışı ise 916,21 TL oldu.

#19
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? Önceki gün kapanışını 718,24 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 710,32 TL'den alınıyor ve 710,49 TL'den satılıyor.

#20
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? Önceki gün kapanışını 658,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 546,89 TL, satışı 658,33 TL oldu.

#21
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 6.579,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.434,00 TL satış fiyatı 6.542,00 TL üzerinden işlem görüyor.

#22
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

YARIM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 3.301,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.220,00 TL alış ve 3.293,00 TL satış fiyatına sahip.

#23
Foto - Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Eylül itibariyle 1.614,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.641,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. TAM ALTIN NE KADAR? Tam altın alış fiyatı: 6.454,00 TL Tam altın satış fiyatı: 6.563,00 TL

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