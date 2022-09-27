Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! İslam Memiş 1 Ekim için uyardı

Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarıyla ilgili kritik tarihi açıkladı. Mart ayından bu yana ons altında kaybın yüzde 20'ye ulaşması nedeniyle analistler yeni destek ve direnç noktaları belirlemeye başladı. Gram Altın fiyatları da ons altındaki hızlı geri çekilmenin etkisiyle düşüş yaşıyor. Gram altın güne 973,2 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 964,6 lira, en yüksek de 976 lira seviyesini gördü. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...