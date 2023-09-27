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Ekonomi
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Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

2023-09-27 12:56:56
Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Altın fiyatlarında son dakika sürprizi... Gram altın için tarihi gün yaklaşıyor. Üst üste tarihi rekorlar kıran gram altın, yeni döneme giriyor. Sürprizler peş peşe gelecek. Altına yatırım yapanlar kazanacak. Altında alım tarihi açıklandı. Ne zaman satılırsa kazanılır? Gram altın fiyatları ne kadar yükselir? Gram altın rekor kırar mı? İşte altın fiyatları ile ilgili yatırımcının merak ettiği tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Üst üste rekorların gelmesinin ardından altın fiyatları bir süredir düşüşe geçmişti. Yön bulamaya çalışan altın fiyatları merkez bankalarının açıklaması sonrası yeniden yükselişe geçti. Ons bazında yükselişlerin gelmesi iç piyasada gram altın fiyatlarını da arttırdı.

#2
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Peki borsa, altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada düzeltme bitti mi, yeni bir yükseliş bekleniyor mu? Küresel piyasalarda son durum ne?.

#3
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları;..

#4
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Borsa tarafında yabancı borsalardan pozitif ayrışıyoruz. Zaten haftaya yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başlamıştık dün bir miktar düşüş söz konusu..

#5
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

İç piyasaya baktığımızda yatırımcı pozitif risk iştahı yüksek yabancı tarafına baktığımızda ABD'de 5 gün sonra kapanma konuşulabiliyor bütçe tarafında hala sıkıntılar söz konusu. O yüzden yurt dışından haber akışını yakından takip edeceğiz..

#6
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Borsalarda ciddi anlamda düşüler var. Dolar endeksi ve tahvil tarafında bir miktar girişler olduğunu gözlemliyoruz. Bu da borsalardan para çıkışını hatta ons altında da bu noktada 1.900 seviyesinin de altını gördük..

#7
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ İç piyasadaki dinamiklere baktığımızda yabancı oranımız borsada yüzde 27'lerden yüzde 34'lere yükseldi bu süreç içerisinde..

#8
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Ciddi anlamda önemli bir gelişmeyi Cuma günü yaşayacağız. Fitch'ten sonra S&P'den not görünümümüze dair bir açıklama bekliyoruz. Beklenti pozitif yönde diyebiliriz..

#9
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Yaz aylarında uyuyarak geçirdi aslında altın son 3-4 aydır uyuyor diyebiliriz. Bir miktar global tarafta da ons altının düşmesi gram altının daha dengeli daha yatay kalmasını sağlıyor..

#10
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Hem dolar etkisi hem altın etkisi gram altını 1.600 – 1.700 TL arasında yatay bir yerlere yerleştirdi. O yüzden 1.700'ün üzerinde ons altınla beraber gram altında yükselişler gelebilir.

#11
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

1.600'ün üzerinde ise 1.500'lere doğru dünyadaki global sorunları konuşurken petrolü enflasyonu konuşurken altın pozitif tarafta kalmaya devam edecek..

#12
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Zaman zaman düşüşler olabilir ama portföylerde bir miktar zaten altın bulunması gerektiğini hep söylüyoruz orta ve uzun vadede..

#13
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. "Yeni rekorlar bizi bekliyor" diyen İslam Memiş, 2024 ve 2025 yılında gram altının ulaşacağı fiyatı açıkladı. Peki, altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselir mi? İşte tüm detaylar.

#14
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Finans analisti İslam Memiş, Ekim ayı öncesi piyasa değerlendirmelerini YouTube platformunda paylaştı. Memiş, yatırımcıları dolarda bulunan paraları için uyardı ve gram altınla ilgili tahminlerini dile getirdi.

#15
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Borsa İstanbul'un 8323 puanla hafif alıcılı bir günü tamamlamaya çalıştığına dikkat çeken Memiş, 7500 ve 7150 puan seviyelerini düşüş öngörüleri arasında değerlendirdi.

#16
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Dolar TL kuru ise 27.26 seviyesinde. Memiş'in yıl sonu dolar endeksi öngörüsü 92.94, dolar TL öngörüsü ise 29.70 seviyesinde.

#17
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

"Ons altın 1906 dolarda." diyen Memiş, altın ve gümüş emtialarının dolar endeksi yükseldiği için gerilediğini belirtti. Gram altın ise TL bazında 1670 lira seviyesinde bulunuyor.

#18
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Ons gümüşte 22.80 destek seviyesinin çalıştığına işaret eden Memiş, gram gümüşün 20.11 lira seviyesinde olduğunu ve 21.50 ile 22.50 dirençlerini takip edeceğini belirtti.

#19
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Döviz piyasalarına yatırım yapanların dikkatli olması gerekiyor. Bu alanda faiz kazancı nedeniyle bazı insanlar borç alarak yatırım yapmayı tercih edebilir. Ancak, borç alarak bu piyasaya giren ve zarar eden birçok kişi olduğunu unutmamak lazım.

#20
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Döviz piyasalarına yatırım yapanların dikkatli olması gerekiyor. Bu alanda faiz kazancı nedeniyle bazı insanlar borç alarak yatırım yapmayı tercih edebilir. Ancak, borç alarak bu piyasaya giren ve zarar eden birçok kişi olduğunu unutmamak lazım.

#21
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Eğer biri sizden borç para isterse ve bu parayı temel ihtiyaçları için değil, yatırım için kullanacaksa dikkatli olmanızda fayda var.

#22
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Ya verdiğiniz parayı unutacak ya da vermeyeceksiniz. Bana göre küresel piyasalardaki sessizlik, fırtına öncesi sessizlik. Ekim ayında piyasalarda önemli değişiklikler görebiliriz.

#23
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Eylül ayı yatırım yapmak için iyi bir zaman olmuş olabilir. 2024 yılı için planlarınızı eylül ve ekim aylarında yapmanızda fayda var. Ekim ayında piyasaların gerçek durumunu daha iyi görebiliriz.

#24
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

2024 yılında birçok şirketin kapanma olasılığının artabileceği uyarısında bulunan Memiş, işsizlik oranlarında artış beklentisi olduğunu ifade etti. Ayrıca, küresel piyasalarda kitlesel göçlerin konuşulacağını ve toplumsal olaylara neden olabileceğini belirtti.

#25
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Emlak fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ev almak için bekleyenlere göçler nedeniyle emlak fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

#26
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de gram altın için rekor tahminin de bulundu.

#27
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Altın fiyatlarını değerlendirirken iç ve dış piyasa bakılmasının altını çizen Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altını değerlendirecek olursak 2 şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci olarak yurt dışı fiyatına bakmamız gerekiyor. İkinci olarak ise yurt içi piyasa fiyatına bakmamız gerekiyor.

#28
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Yurt içi piyasa fiyatı yurt içinden gelen fiyat ile beraber içerde dolar TL çarpanıyla da birlikte belirleniyor. Dolayısıyla öncelikli olarak dış piyasa fiyatına bakacak olursak. Bir süreden beri Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının etkisinde baskılı bir seyir isteyen altın fiyatı görüyoruz.

#29
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Benim ons altında sene sonu itibarıyla beklentim ilk olarak 1950 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu sınır aşıldığı taktirde daha önce görülen 2075 dolar seviyesine sene sonunda ise 2150 dolar seviyelerine çıkacağını düşünüyorum ons altının.

#30
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Ve artık 2024'te gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırmaları belki de yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine geçecek olması altının önünü açacaktır diye düşünüyorum. 2024 yılı itibarıyla beklentim 2350-2400 dolar seviyesine geleceği yönünde." şeklinde konuştu.

#31
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Öte yandan Ons altın fiyatlarının kimse anlamadan birden yükseleceğinin belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bir anda bakacaksınız ki altın fiyatları fırlamış. Kimse ne olduğunu anlamayacak, her şey birden olacak.

#32
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Yani önümüzdeki süreçte altın sürprizler yapabilir. İleriki dönemde çok kısa bir süre dış piyasada altının yeniden yükseleceğini söyleyebilirim." dedi.

#33
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Dış piyasada altın fiyatlarının baskılandığına dikkat çeken Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bu noktada ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden çıkış başladı. Bu durum 'bir faiz baskısı oluşturdu' şeklinde algılanıyor.

#34
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Artık faiz artışlarının düşürüleceği bir döneme giriyoruz. Fakat ABD ile Çin, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerin ve enflasyonun altın fiyatlarını etkilemesi beklentisi var. Bunun yanında da Kuzey Kore'nin dünyayı savaş ile tehdit etmesi konuları var.

#35
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Bunların aslında hepsinin altın fiyatlarını etkilemesi gerekiyor. Ama bu konular şuanda fiyatlamaya girmiyor. Bu durumunda ben baskılanmış bir altın fiyatı oluşturulduğu kanaatindeyim.

#36
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Bunun yanında dünya ticaretinde doların etkisinin

#37
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

düşmesi de altın fiyatlarını etkilemesi gerekiyor ama henüz bu durum da

#38
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

fiyatlanmış değil. Fakat bunun yayında Merkez Bankaları altın alımına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

#39
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

Merkez Bankaları altın alımına devam ediyor."

#40
Foto - Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!

ifadelerini kullandı.

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