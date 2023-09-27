2023-09-27 12:56:56 Altın fiyatlarında büyük sürprize çok az kaldı! 4 aydır 'uyuyordu', yeni rekorlara koşuyor: Detaylar belli oldu!
Altın fiyatlarında son dakika sürprizi... Gram altın için tarihi gün yaklaşıyor. Üst üste tarihi rekorlar kıran gram altın, yeni döneme giriyor. Sürprizler peş peşe gelecek. Altına yatırım yapanlar kazanacak. Altında alım tarihi açıklandı. Ne zaman satılırsa kazanılır? Gram altın fiyatları ne kadar yükselir? Gram altın rekor kırar mı? İşte altın fiyatları ile ilgili yatırımcının merak ettiği tüm detaylar...