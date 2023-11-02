2023-11-02 10:13:14 Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ekim ayını kapatmadan çeyrek altın fiyatında 3.000 TL, ons altın fiyatında 2.000 dolar eşiği kırıldı. İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgeye yayılabileceği endişeleri güvenli liman olan altına talebi artırırken Orta Doğu'dan gelen son dakika gelişmeleri piyasalarda fiyatlanmaları etkilemeye devam ediyor. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan yeni tahminler geldi. Kasım ayı için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar..