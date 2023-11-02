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Ekonomi
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Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

2023-11-02 10:13:14
Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ekim ayını kapatmadan çeyrek altın fiyatında 3.000 TL, ons altın fiyatında 2.000 dolar eşiği kırıldı. İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgeye yayılabileceği endişeleri güvenli liman olan altına talebi artırırken Orta Doğu'dan gelen son dakika gelişmeleri piyasalarda fiyatlanmaları etkilemeye devam ediyor. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlardan yeni tahminler geldi. Kasım ayı için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar..

#1
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Altın fiyatları geçtiğimiz cuma yukarı yönlü yaşadığı atakların ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Son 5.5 ayın en yüksek seviyesi olan 2.009 dolar seviyelerine çıkan ons altın bugün 1.985 dolara kadar gerilerken, ondan etkilenen gram altın fiyatı da 1.809 TL seviyelerinde seyrini sürdürüyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

ALTIN FİYATLARI 2 KASIM 2023 GRAM ALTIN FİYATI: ALIŞ: 1.809 TL SATIŞ: 1.809 TL

#3
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

ÇEYREK ALTIN FİYATI: ALIŞ: 2.988 TL SATIŞ: 3.037 TL

#4
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

YARIM ALTIN FİYATI: ALIŞ: 5.995 TL SATIŞ: 6.074 TL

#5
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 11.953 TL SATIŞ: 12.097 TL

#6
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

CUMHURİYET ALTIN FİYATI: ALIŞ: 12.244 TL SATIŞ: 12.426 TL

#7
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Kasım ayının para kazanma ayı olmadığını belirten İslam Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı” dedi.

#8
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Altının bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdığının hesaplaması yapan İslam Memiş, "2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, geçen hafta 1.873 lirayı gördü. Beklentim 1.880 idi, (yıl sonuna kadar yukarısı da var) Altın 11 ayda gramında 758 lira kazandırdı" dedi.

#9
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

2023 yılının başında 1 milyon lira ile gram altın alan kişinin ayda 61 bin 636 lira kazandığını belirten İslam Memiş, "Gram altın 11 ayda 1 milyonuna 678 bin lira kazandırdı. Bir şey yapmadı, kenarda altını durdu" dedi.

#10
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde

#11
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton olarak kaydedildi.

#12
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013

#13
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

#14
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Altın fiyatlarında bomba gelişme Yatırımcıya kasım ayı için çok kritik uyarı, zarar edebilirsiniz

#15
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

Dünya Altın Konseyi verilerine göre

#16
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'de tüketicilerin altın talebinin 41,4 ton olarak kaydedildiğini hatırlatan İslam Memiş,

#17
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

"Yılın ilk üç çeyreğinde toplam altın talebi 159,3 tonla 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı." dedi.

#18
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#19
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#20
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#21
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#22
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#23
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

#24
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Türkiye'yi etkileyecek hamle!

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