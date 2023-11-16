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Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

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Ekonomi
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Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

2023-11-16 13:05:16
Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama geldi. Ekonomi dünyasında dikkatleri üzerine çeken bir gelişme yaşandı. Uzman ekonomist İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik gerilimi artırmasıyla birlikte ons altının fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti. Savaş öncesi 1.808 dolar seviyesinde olan ons altın, bu gerilimle birlikte 2008 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu durum, 200 dolarlık dikkat çekici bir artışı işaret ediyor. Yılın başında 1.115 TL'den işlem gören gram altın ise Kasım ayında rekor bir seviyeye ulaşarak 1.873 TL'yi gördü. Memiş, gram altın yatırımcıları için önemli bilgiler vererek, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan altında yıl sonu için rekor tahmini güncellendi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş gösteren altın fiyatları veri sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

#2
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD’de ekim ayına ilişkin enflasyon verisinin çekirdek tarafta %4,1 olan piyasa beklentisinin altında %4,0, manşette %3,3 olan piyasa beklentisinin altında %3,2 olarak açıklanmasının ardından dolar endeksinin 105 civarından 103’e, 2 yıllık tahvil getirilerinin kritik seviye olan %5’in altına sert geri çekildi.

#3
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Enflasyonist endişelerin azalması Fed’e yönelik faiz artırım beklentilerini törpülemesi altında katalist etki yarattığı görüşündeyiz.

#4
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

GRAM ALTINDA ALIM VE SATIM İÇİN TEKNİK SEVİYELER NELER? Gram altında 1775 TL kısa vadede önemli destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 1824 TL ve 1842 TL seviyeleri ön plana çıkabilir. Orta vadede ise 2000 TL seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.

#5
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ NE? Gram altında 1842 TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2000 TL seviyesinin gelebileceği görüşündeyiz.

#6
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

ŞU ANDA ALTIN, BORSA, DÖVİZ CİNSİ YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA EN CAZİP OLAN HANGİSİ? Enflasyonist etkinin devam etmesi, döviz cinsi varlıklarda görülen ılımlı yükseliş ve bunların yanında yüksek faiz oranlarının konuşulduğu bu dönemde enflasyon üzerinde bir getiriden bahsetmek istiyorsak borsanın bunu sağlayabileyeceğini düşünüyoruz.

#7
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD’den gelen son verilerle birlikte piyasada Fed’in artık daha fazla faiz artırımı yapmayacağı görüşü hakim oldu, hatta 2024 ilk çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayabileceği yorumları da arttı, bu da altına alım gelmesine sebep oldu.

#8
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Altında bu fiyatların kalıcı olacağını, kayda değer fiyat düşüşleri görmeyeceğimizi düşünüyorum.

#9
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Gram altında alım ve satım için 1850 ve 1770 TL fiyat seviyeleri takip edilebilir Yıl sonu beklentim 1920 TL. Şu anda altının döviz ve borsaya göre daha cazip olduğunu düşünüyorum."

#10
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASIYLA ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ GİYDİ Ons altın tarafındaki gelişmelere değinen İslam Memiş, "İsrail-Filistin savaşıyla birlikte jeopolitik gerilimin altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi oldu.

#11
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Ons altın 2008 dolar seviyesine kadar yükseldi" açıklamasında bulundu. Savaş başlamadan önce ons altın fiyatının 1.808 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Memiş, 200 dolarlık bir yükselişin olduğunu söyledi.

#12
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

ONS ALTIN FED'E ODAKLANDI İslam Memiş, "Tabi ki sürecin biraz daha normalleşmesi ve biraz daha piyasaların buna alışmasıyla birlikte Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tonda söylemleri, Fed'in Aralık veya Ocak ayında 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin piyasalarda fiyatlanmasıyla beraber ons altın fiyatları geri çekildi" dedi.

#13
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Altın uzmanı Memiş, "Ons altın için teknik olarak aşağıda 1.908 dolar yukarıda 1.960 dolar band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

"1900 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKMA İHTİMALİ ZAYIF" Memiş, "Ons altının tekrar 1.900 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali zayıf" diyerek bugünki ekonomik koşulların bunu gösterdiğini, ki sarkarsa da orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi alım fırsatları sunabileceğini söyledi.

#15
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2023 YIL SONU TAHMİNİ BELLİ OLDU "Bu kısa vadeli baskılanma sonrası ons altında tekrar 2.000 doları hedef alan bir trend görebiliriz" açıklamasında bulunan Memiş, ons altının yılı da 2.000 dolar seviyesi üzerinde tamamlayabileceğini bildirdi.

#16
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

"BEKLENTİM 2350 DOLAR SEVİYESİ" İslam Memiş, 2024 yılı ons altın beklentisini duyurdu. Memiş, "Beklentim 2.350 dolar seviyesi. Bu beklentilerimi de şu nedenlere bağlıyorum; özellikle merkez bankalarının faiz artırımlarında yavaş yavaş sona gelmesi, jeopolitik risk algısının piyasalarda devam ediyor olması, şu anda 105 seviyelerinde olan dolar endeksinde beklediğim 100 seviyesinin altına geri sarkmalar yaşanması altını pozitif yönde destekleyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

#17
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

'SÜRPRİZ OLMAZ' DİYEREK RAKAM VERDİ Fed'in önden yürütmeli faiz artırma politikasından dolayı ons altının 1 yıldır baskılandığına dikkat çeken Memiş, "Zaten altın değerinin altındaydı. 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş benim için sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

#18
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI Yıla 1.115 TL seviyesinden başlayan gram altın ise Kasım ayında tüm zamanların rekorunu kırarak serbest piyasalarda 2 kez art arda 1.873 TL seviyelerini gördü.

#19
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

İslam Memiş gram altın yatırımcısının en çok merak ettiği soruları yanıtladı. 1.873 TL seviyelerine dikkat çeken Memiş, gram altın tarafında yükselişin devamı için bir problemin olmadığını bildirdi.

#20
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? Gram altın, ons altının geri çekilmesinden dolayı 1.841 TL seviyesine gerilediğini söyleyen Memiş, "Burada 30 liralık bir geri çekilme normal. Ama 1.800-1.830 aralığı orta ve uzun vadeli yatırımcılar, düğün yapacak olanlar veya altın borcu olan yatırımcılar için bir fırsat konumunda" dedi.

#21
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Memiş "Gram altın için bu yıl ile alakalı kamuoyuna açıkladığım bir rakam vardı. O da 1.880 lira seviyesi. Zaten 2 haftadır 1.873 TL'yi gördük hemen hemen bu beklentimiz gerçekleşti. Yine hedef 1.880 TL devamında 1.900 TL seviyesinin üzerinden yılı tamamlayabiliriz diye tahmin ediyorum." açıklamasında bulundu.

#22
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

GRAM ALTINDA 2024 TAHMİNİ Diğer yandan dolar kurunda güçlenmenin sürmesine dikkat çeken Memiş, "Dolar, 28.50 Lira seviyesi üzerinde. Orta vadeli programa ve Merkez Bankası beklenti anketlerine baktığımızda doların güçleneceğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Benim kişisel beklentim de bu yönde. Hem doların yükselmesi hem ons altının yükselmesi beraber olacağından dolayı gram altın 1.900-2.000 TL bandında yılı tamamlayabilir diye tahmin ediyorum. Ancak 2024 yılında gram altında ilk etapta 2.500 Lira seviyesinin hedef olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

#23
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

#24
Foto - Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

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