Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti! Yıl sonu rekor tahmini değişti, yatırımcıya önemli uyarı

Altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama geldi. Ekonomi dünyasında dikkatleri üzerine çeken bir gelişme yaşandı. Uzman ekonomist İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik gerilimi artırmasıyla birlikte ons altının fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti. Savaş öncesi 1.808 dolar seviyesinde olan ons altın, bu gerilimle birlikte 2008 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu durum, 200 dolarlık dikkat çekici bir artışı işaret ediyor. Yılın başında 1.115 TL'den işlem gören gram altın ise Kasım ayında rekor bir seviyeye ulaşarak 1.873 TL'yi gördü. Memiş, gram altın yatırımcıları için önemli bilgiler vererek, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan altında yıl sonu için rekor tahmini güncellendi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...