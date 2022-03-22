  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın cumhuriyet altın fiyatı: 22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2022-03-22 08:39:16
Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın cumhuriyet altın fiyatı: 22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi sonrası altın fiyatları zirvelere tırmanmıştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları beklenin aksine geri çekildi. Altına yatırım yapanlar son günlerde anlık altın fiyatlarını sorgular oldu. Altın fiyatları ne kadar oldu? Rusya’nın onca yaptırıma rağmen Ukrayna’yı işgale devam etmesi altın fiyatlarında endişeli bekledi neden olmakta. Güncel altın fiyatları, anlık gram altın, canlı altın fiyatları cumhuriyet altını ne kadar? Bilezik kaç para? sorularını da beraberinde getirmekte. İşte 22 Mart anlık altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması nedeniyle piyasalar adeta diken üstündü. Fed’in faiz artırımı sonrası bir nebze de olsa altın fiyatları geri çekildi. Uzmanlar ise altın fiyatlarının daha da tırmanacağına yönelik tahminlerde bulunmakta. Haftanın ikinci iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili son durum merak konusu. Peki 22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması nedeniyle piyasalar adeta diken üstündü. Fed’in faiz artırımı sonrası bir nebze de olsa altın fiyatları geri çekildi. Uzmanlar ise altın fiyatlarının daha da tırmanacağına yönelik tahminlerde bulunmakta. Haftanın ikinci iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili son durum merak konusu. Peki 22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,58, 1.936,03,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,58, 1.936,03,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 921,73, 926,51,

GRAM ALTIN FİYATI 921,73, 926,51,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,16, 923,36,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,16, 923,36,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,76, 1.509,26,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,76, 1.509,26,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.908,23, 6.020,31,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.908,23, 6.020,31,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.944,88, 3.019,39,

YARIM ALTIN FİYATI 2.944,88, 3.019,39,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.908,23, 6.020,31,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.908,23, 6.020,31,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.082,84, 6.236,53,

ATA ALTIN FİYATI 6.082,84, 6.236,53,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,17, 607,23,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,17, 607,23,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,77, 864,68,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,77, 864,68,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.886,00, 15.106,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.886,00, 15.106,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,07, 12,08,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,07, 12,08,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,34, 25,36,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,34, 25,36,

Teröristbaşı Cemil Bayık SİHA korkusundan bakın ne yaptı
Aktüel

Teröristbaşı Cemil Bayık SİHA korkusundan bakın ne yaptı

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık Kandil’deki Nevruz kutlamalarına SİHA korkusundan görün..
Kırmızı ete Ramazan öncesi büyük zam
Ekonomi

Kırmızı ete Ramazan öncesi büyük zam

Geçtiğimiz günlerdeki süt zammından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, et fiyatların..
Vahşet: 'Bebek bakıcısı' diye güzellenen pitbull, asansörde sahibini parçaladı!
Gündem

Vahşet: 'Bebek bakıcısı' diye güzellenen pitbull, asansörde sahibini parçaladı!

Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak bilinen güruhun "bebek bakıcısı" olarak güzellediği bir pitbull, vahşete neden oldu. Kolombiya'da meydan..
Sevgilisi diri diri yakıp, varilde betona gömerse, hesabını devletten sormayın!
Gündem

Sevgilisi diri diri yakıp, varilde betona gömerse, hesabını devletten sormayın!

İstanbul Üsküdar'daki bir kafede yakınlaşan çifti uyaran yetkiliyi protesto ederek, "Gençlerin yaşam tarzına müdahale edilmesine karşıyız." ..
Meral Akşener'e şok! Millet İttifakı'nı zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi
Siyaset

Meral Akşener'e şok! Millet İttifakı'nı zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi

İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, partisine CHP, FETÖ ve PKK ile ilişkileriyle ilgili eleştirilerde..
Biri ‘Alevilik’ provokasyonu yapıyordu diğeri ise ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedefe koyuyordu!
Medya

Biri ‘Alevilik’ provokasyonu yapıyordu diğeri ise ekonomi üzerinden Türkiye’yi hedefe koyuyordu!

Yaptığı programlarda, sürekli ‘Alevilik’ provokasyonu yapan Özlem Gürses ile sözde ekonomist Emin Çapa, CHP’nin Halk TV’sinden kovuldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay