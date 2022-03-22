Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın cumhuriyet altın fiyatı: 22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi sonrası altın fiyatları zirvelere tırmanmıştı. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları beklenin aksine geri çekildi. Altına yatırım yapanlar son günlerde anlık altın fiyatlarını sorgular oldu. Altın fiyatları ne kadar oldu? Rusya’nın onca yaptırıma rağmen Ukrayna’yı işgale devam etmesi altın fiyatlarında endişeli bekledi neden olmakta. Güncel altın fiyatları, anlık gram altın, canlı altın fiyatları cumhuriyet altını ne kadar? Bilezik kaç para? sorularını da beraberinde getirmekte. İşte 22 Mart anlık altın fiyatları son durum.