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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika ne kadar? Anlık çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı 24 Haziran 2022:

2022-06-24 10:02:41
Altın fiyatları son dakika ne kadar? Anlık çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı 24 Haziran 2022:

Merkez Bankası faiz kararında oranın sabit tutulmasından sonra altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın yatırımcısı haftanın son işlem günü olan24 Haziran Cuma gününde anlık altın fiyatları alım satım kaç liradan olduğunu sorguluyor. Fed’in faiz artırımını sürdürmesi dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, dolara paralel olarak da güncel altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları başta olmak üzere cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatları yatırımcı tarafından 24 Haziran Cuma günü bir hayli merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Yarım altın, cumhuriyet altın fiyatları alış satış ne kadar? İşte detaylar.

#1
Foto - Altın fiyatları serbest piyasada kaç lira olduğu merak ediliyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırken, Fed’in haziran ayında da faiz artırımına gitmesinden sonra gözler TCMB’ye çevrilmişti. Merkez Bankası haziran ayına ilişkin faizi aynın diğer aylarda olduğu gibi 14’te sabit tuttu. Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatları da oldukça merak edilir oldu. Peki haftanın son işlem günü olan 24 Haziran 2022 Cuma anlık altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları serbest piyasada kaç lira olduğu merak ediliyor. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından sorgulanırken, Fed’in haziran ayında da faiz artırımına gitmesinden sonra gözler TCMB’ye çevrilmişti. Merkez Bankası haziran ayına ilişkin faizi aynın diğer aylarda olduğu gibi 14’te sabit tuttu. Merkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatları da oldukça merak edilir oldu. Peki haftanın son işlem günü olan 24 Haziran 2022 Cuma anlık altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,46 TL, 1.824,91 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.824,46 TL, 1.824,91 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.019,03 TL, 1.023,13 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.019,03 TL, 1.023,13 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,91 TL, 1.017,11 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.016,91 TL, 1.017,11 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.627,62 TL, 1.663,54 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.627,62 TL, 1.663,54 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.508,20 TL, 6.631,58 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.508,20 TL, 6.631,58 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.243,93 TL, 3.325,96 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.243,93 TL, 3.325,96 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.508,20 TL, 6.631,58 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.508,20 TL, 6.631,58 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.807,08 TL, 6.978,48 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.807,08 TL, 6.978,48 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,68 TL, 670,10 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 560,68 TL, 670,10 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 925,35 TL, 956,57 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 925,35 TL, 956,57 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.458,00 TL, 16.678,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.458,00 TL, 16.678,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,70 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,69 TL, 11,70 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,03 TL, 21,05 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,03 TL, 21,05 TL,

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