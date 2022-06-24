Altın fiyatları son dakika ne kadar? Anlık çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı 24 Haziran 2022:

Merkez Bankası faiz kararında oranın sabit tutulmasından sonra altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın yatırımcısı haftanın son işlem günü olan24 Haziran Cuma gününde anlık altın fiyatları alım satım kaç liradan olduğunu sorguluyor. Fed’in faiz artırımını sürdürmesi dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, dolara paralel olarak da güncel altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları başta olmak üzere cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ve bilezik fiyatları yatırımcı tarafından 24 Haziran Cuma günü bir hayli merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Yarım altın, cumhuriyet altın fiyatları alış satış ne kadar? İşte detaylar.