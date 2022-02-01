2022-02-01 09:34:32 Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat 2022)
Altın fiyatları flaş gelişmesi! Altın fiyatları fena düştü. Ocak ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar şubat ayında altın fiyatlarını sorgular oldu. Ocak ayında yatırımcısına pek kazandırmayan altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınması sonrası bir hayli düşmüştü. Anlık altın fiyatı aralık ve ocak ayında faizi sabit tuttuğunu açıklayan Fed kararı sonrası beklenenin aksine bir yükseliş sergileyemedi. Canlı altın fiyatı: Anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altını fiyatı ile yarım altın fiyatları ve bilezik fiyatları bugün ne kadar olduğu da yatırımcı tarafından sorgulanıyor. İşte 1 Şubat 2022 canlı altın fiyatları son durum: