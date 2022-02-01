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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat 2022)

2022-02-01 09:34:32
Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat 2022)

Altın fiyatları flaş gelişmesi! Altın fiyatları fena düştü. Ocak ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar şubat ayında altın fiyatlarını sorgular oldu. Ocak ayında yatırımcısına pek kazandırmayan altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınması sonrası bir hayli düşmüştü. Anlık altın fiyatı aralık ve ocak ayında faizi sabit tuttuğunu açıklayan Fed kararı sonrası beklenenin aksine bir yükseliş sergileyemedi. Canlı altın fiyatı: Anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, güncel cumhuriyet altını fiyatı ile yarım altın fiyatları ve bilezik fiyatları bugün ne kadar olduğu da yatırımcı tarafından sorgulanıyor. İşte 1 Şubat 2022 canlı altın fiyatları son durum:

#1
Foto - Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Canlı altın fiyatları 20 Aralık’a kadar rekor üstüne rekor kırıyordu. Her saat yukarı yönlü hareket en anlık gram fiyatı takibi yapmak neredeyse imkansızdı. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı TL hebabının işleme alındığını açıklamasından sonra güncel altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Gram altın fiyatı 1060 TL’den 670 TL’lere kadar geriledi. Ocak ayında ise az da olsa yukarı yönlü hareket eden canlı altın fiyatı özellikle de anlık gram altın fiyatı 770-800 TL arasında gidip geldi. Şubata ayına girdik. Ged faiz artırımı konusunda mart ayını işaret etti. Şubat ayında altın fiyatları nasıl bir seyir izleyeceği özellikle de mart ayından sonra anlık gram altın fiyatı ne kadar olacak? sorusu da yine sorulan sorular arasında. İşte 1 Şubat 2022 salı canlı altın fiyatı, anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları…

Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Canlı altın fiyatları 20 Aralık’a kadar rekor üstüne rekor kırıyordu. Her saat yukarı yönlü hareket en anlık gram fiyatı takibi yapmak neredeyse imkansızdı. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı TL hebabının işleme alındığını açıklamasından sonra güncel altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Gram altın fiyatı 1060 TL’den 670 TL’lere kadar geriledi. Ocak ayında ise az da olsa yukarı yönlü hareket eden canlı altın fiyatı özellikle de anlık gram altın fiyatı 770-800 TL arasında gidip geldi. Şubata ayına girdik. Ged faiz artırımı konusunda mart ayını işaret etti. Şubat ayında altın fiyatları nasıl bir seyir izleyeceği özellikle de mart ayından sonra anlık gram altın fiyatı ne kadar olacak? sorusu da yine sorulan sorular arasında. İşte 1 Şubat 2022 salı canlı altın fiyatı, anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,47 TL, 1.796,78 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,47 TL, 1.796,78 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 772,67 TL, 779,20 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 772,67 TL, 779,20 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 773,29 TL, 773,40 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 773,29 TL, 773,40 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.237,26 TL, 1.264,51 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.237,26 TL, 1.264,51 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.949,05 TL, 5.042,57 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.949,05 TL, 5.042,57 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.466,79 TL, 2.529,02 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.466,79 TL, 2.529,02 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.949,05 TL, 5.042,57 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.949,05 TL, 5.042,57 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.119,47 TL, 5.249,32 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.119,47 TL, 5.249,32 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 422,70 TL, 511,48 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 422,70 TL, 511,48 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,13 TL, 724,74 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 702,13 TL, 724,74 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.517,00 TL, 12.751,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.517,00 TL, 12.751,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,66 TL, 9,67 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,66 TL, 9,67 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,55 TL, 22,56 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,55 TL, 22,56 TL,

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