Altın fiyatları son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın ne kadar? (1 Şubat 2022)

Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Canlı altın fiyatları 20 Aralık’a kadar rekor üstüne rekor kırıyordu. Her saat yukarı yönlü hareket en anlık gram fiyatı takibi yapmak neredeyse imkansızdı. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı TL hebabının işleme alındığını açıklamasından sonra güncel altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Gram altın fiyatı 1060 TL’den 670 TL’lere kadar geriledi. Ocak ayında ise az da olsa yukarı yönlü hareket eden canlı altın fiyatı özellikle de anlık gram altın fiyatı 770-800 TL arasında gidip geldi. Şubata ayına girdik. Ged faiz artırımı konusunda mart ayını işaret etti. Şubat ayında altın fiyatları nasıl bir seyir izleyeceği özellikle de mart ayından sonra anlık gram altın fiyatı ne kadar olacak? sorusu da yine sorulan sorular arasında. İşte 1 Şubat 2022 salı canlı altın fiyatı, anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları…