Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Mart 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı!

Son dakika: Altın fiyatları! Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle altın fiyatları yükselişe geçti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasından önce gram altın fiyatı 780-840 TL bandında seyrederken, savaşın başlamasıyla birlikte piyasalarda panik havası oluştu. Anlık altın fiyatları Putin’in müzakere masasına ilişkin pek de olumlu açıklamalar yapmaması sonrası petrol fiyatları yeniden fırladı. Petrol fiyatlarına paralel olarak dolar kuru ve altın yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri altına yatırım yapanlarca yakından takip edilirken, canlı altın fiyatları, güncel altın fiyatı, anlık altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet altın da an be an sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?