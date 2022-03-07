Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Mart 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı!

Dünyada piyasalar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kilitlendi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi tüm dünya piyasalarını etkilediği gibi ülkemizde altın fiyatlarını da bir hayli etkiledi. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarındaki hareketlenmeyi yakından takip etmeye başladı. Yatırımını altına yapanlar, birikimlerini kaybetmemek için güncel altın fiyatları internet üzerinden sorgulamakta. Peki, bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 7 Mart güncel ve canlı altın fiyatları...