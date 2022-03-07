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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Mart 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı!

2022-03-07 09:16:15
Altın fiyatları son dakika gelişmesi: Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? 7 Mart 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı!

Son dakika: Altın fiyatları! Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle altın fiyatları yükselişe geçti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasından önce gram altın fiyatı 780-840 TL bandında seyrederken, savaşın başlamasıyla birlikte piyasalarda panik havası oluştu. Anlık altın fiyatları Putin’in müzakere masasına ilişkin pek de olumlu açıklamalar yapmaması sonrası petrol fiyatları yeniden fırladı. Petrol fiyatlarına paralel olarak dolar kuru ve altın yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri altına yatırım yapanlarca yakından takip edilirken, canlı altın fiyatları, güncel altın fiyatı, anlık altın fiyatları: Çeyrek, gram, cumhuriyet altın da an be an sorgulanıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?

#1
Foto - Dünyada piyasalar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kilitlendi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi tüm dünya piyasalarını etkilediği gibi ülkemizde altın fiyatlarını da bir hayli etkiledi. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarındaki hareketlenmeyi yakından takip etmeye başladı. Yatırımını altına yapanlar, birikimlerini kaybetmemek için güncel altın fiyatları internet üzerinden sorgulamakta. Peki, bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 7 Mart güncel ve canlı altın fiyatları...

Dünyada piyasalar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kilitlendi. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi tüm dünya piyasalarını etkilediği gibi ülkemizde altın fiyatlarını da bir hayli etkiledi. Altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarındaki hareketlenmeyi yakından takip etmeye başladı. Yatırımını altına yapanlar, birikimlerini kaybetmemek için güncel altın fiyatları internet üzerinden sorgulamakta. Peki, bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 7 Mart güncel ve canlı altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.990,10 TL, 1.990,67 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.990,10 TL, 1.990,67 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 906,61 TL, 915,16 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 906,61 TL, 915,16 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 910,10 TL, 910,30 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 910,10 TL, 910,30 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.456,16 TL, 1.488,30 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.456,16 TL, 1.488,30 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.903,22 TL, 2.976,59 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.903,22 TL, 2.976,59 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.937,80 TL, 6.085,82 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.937,80 TL, 6.085,82 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,70 TL, 599,85 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,70 TL, 599,85 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 823,02 TL, 853,90 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 823,02 TL, 853,90 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.642,00 TL, 14.921,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.642,00 TL, 14.921,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,81 TL, 11,83 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,81 TL, 11,83 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,83 TL, 25,85 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,83 TL, 25,85 TL,

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