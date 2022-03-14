Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı anlık ne kadar? '14 Mart 2022)

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını son durum ne? Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve ardından gelen yaptırım kararlarından sonra altın fiyatları bir hayli yükseldi. TC Merkez Bankası ve FED’in faiz kararlarını açıklayacak olması anlık altın fiyatlarında yeniden bir hareketlilik söz konusu. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığını merak etmeye başladı. Canlı altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusu da yine araranlar arasında yerini aldı. Peki 14 Mart 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı canlı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Güncel altın fiyatı anlık ne kadar? İşte 14 Mart 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.