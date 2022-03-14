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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı anlık ne kadar? '14 Mart 2022)

2022-03-14 09:09:35
Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı anlık ne kadar? '14 Mart 2022)

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını son durum ne? Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve ardından gelen yaptırım kararlarından sonra altın fiyatları bir hayli yükseldi. TC Merkez Bankası ve FED’in faiz kararlarını açıklayacak olması anlık altın fiyatlarında yeniden bir hareketlilik söz konusu. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar güncel altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığını merak etmeye başladı. Canlı altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusu da yine araranlar arasında yerini aldı. Peki 14 Mart 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı canlı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Güncel altın fiyatı anlık ne kadar? İşte 14 Mart 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinden sonra dünya piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin savaş kararı sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptırım kararları sonrası petrol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları ile altın fiyatları oldukça etkiledi. Güvenli liman olarak kabul edilen altına yatırımcılar yine rağbet gösterdi. Anlık altın fiyatları savaşın başlamasıyla birlikte aynen kur korumalı TL mevduat hesabı öncesi dönemdeki gibi altın fiyatları bir hayli rekora koştu. Peki bugün altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 14 Mart 2022 Pazartesi son durum.

Canlı altın fiyatları son dakika haberleri: Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinden sonra dünya piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin savaş kararı sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptırım kararları sonrası petrol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları ile altın fiyatları oldukça etkiledi. Güvenli liman olarak kabul edilen altına yatırımcılar yine rağbet gösterdi. Anlık altın fiyatları savaşın başlamasıyla birlikte aynen kur korumalı TL mevduat hesabı öncesi dönemdeki gibi altın fiyatları bir hayli rekora koştu. Peki bugün altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 14 Mart 2022 Pazartesi son durum.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.973,97 TL, 1.974,57 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.973,97 TL, 1.974,57 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 937,21 TL, 943,16 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 937,21 TL, 943,16 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 939,33 TL, 939,55 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 939,33 TL, 939,55 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.503,20 TL, 1.536,56 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.503,20 TL, 1.536,56 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.011,69 TL, 6.125,87 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.011,69 TL, 6.125,87 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.996,45 TL, 3.072,33 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.996,45 TL, 3.072,33 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.011,69 TL, 6.125,87 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.011,69 TL, 6.125,87 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.170,78 TL, 6.329,67 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.170,78 TL, 6.329,67 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 514,84 TL, 618,05 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 514,84 TL, 618,05 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 850,86 TL, 880,50 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 850,86 TL, 880,50 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.136,00 TL, 15.376,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.136,00 TL, 15.376,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,18 TL, 12,20 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,18 TL, 12,20 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,67 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,67 TL,

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