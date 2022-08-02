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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 2 Ağustos 2022 anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım, cumhuriyet altın fiyatı:

2022-08-02 09:41:15
Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 2 Ağustos 2022 anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, yarım, cumhuriyet altın fiyatı:

Serbest piyasa güncel altın fiyatları yatırım aracı olarak altını tercih edenlerce merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası gözler bir kez daha altın fiyatlarına çevrildi. ABD’deki yüksek enflasyon rakamları nedeniyle Fed faizler üzerinden ons altını sıkıştırmaya devam etse de altın fiyatları baskıya rağmen yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, ABD ile Çin arasındaki gerilinin bir anda zirve yapması ve Çin’den ‘vururuz’ tehdidi küresel piyasaları oldukça tedirgin etmekte. Altın fiyatları da tüm bu olaylar ışığında yönünü belirlemeye çalışmakta. Anlık altın fiyatları yeni haftaya yatırımcısının yüzünü güldürecek şekilde işlem görmeye başladı. Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın fiyat başta olmak üzere gram altın anlık fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet altını ve bilezik anlık fiyatları da araştırılmakta. İşte 2 Ağustos 2022 Salı güncel altın fiyatları son durum bilgileri:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.771,73 TL, 1.772,26 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.771,73 TL, 1.772,26 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.023,03 TL, 1.027,50 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.023,03 TL, 1.027,50 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.023,30 TL, 1.023,47 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.023,30 TL, 1.023,47 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.637,63 TL, 1.673,71 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.637,63 TL, 1.673,71 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.549,15 TL, 6.673,03 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.549,15 TL, 6.673,03 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.264,34 TL, 3.346,75 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.264,34 TL, 3.346,75 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.549,15 TL, 6.673,03 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.549,15 TL, 6.673,03 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.743,29 TL, 6.913,05 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.743,29 TL, 6.913,05 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 562,79 TL, 672,76 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 562,79 TL, 672,76 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 928,78 TL, 960,45 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 928,78 TL, 960,45 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.519,00 TL, 16.744,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.519,00 TL, 16.744,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,68 TL, 11,69 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,68 TL, 11,69 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,21 TL, 20,24 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,21 TL, 20,24 TL,

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