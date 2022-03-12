2022-03-12 10:12:16 Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 12 Mart 2022 anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları:
Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü ne kadar olduğu yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası altın fiyatları rekorlara koştu. Savaş başlamadan önce gram altın fiyatı 84 TL seviyelerinde işlem görürken savaşın başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatı 964 TL’ye kadar çıktı. Catandaşlar altın fiyatları son durumu araştırıyor. 12 Mart Cumartesi bugün Altın gram fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı son durum ne? İşte 12 Mart canlı altın fiyatları...