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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 12 Mart 2022 anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları:

2022-03-12 10:12:16
Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 12 Mart 2022 anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları:

Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü ne kadar olduğu yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası altın fiyatları rekorlara koştu. Savaş başlamadan önce gram altın fiyatı 84 TL seviyelerinde işlem görürken savaşın başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatı 964 TL’ye kadar çıktı. Catandaşlar altın fiyatları son durumu araştırıyor. 12 Mart Cumartesi bugün Altın gram fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı son durum ne? İşte 12 Mart canlı altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü en çok merak edilip konuların başında geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ABD ve AB ülkelerinin yaptırım ile cevap vermesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları anlık olarak yükselişe geçti. Savaşın derinleşerek devam etmesi de canlı altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcıları endişelendiriyor. Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü, çıktı mı? soruları da yatırımcılar tarafından sorulmakta. İşte 12 Mart Cumartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü en çok merak edilip konuların başında geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ABD ve AB ülkelerinin yaptırım ile cevap vermesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları anlık olarak yükselişe geçti. Savaşın derinleşerek devam etmesi de canlı altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcıları endişelendiriyor. Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü, çıktı mı? soruları da yatırımcılar tarafından sorulmakta. İşte 12 Mart Cumartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.987,87 TL, 1.989,05 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.987,87 TL, 1.989,05 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 941,01 TL, 946,14 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 941,01 TL, 946,14 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 941,01 TL, 941,33 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 941,01 TL, 941,33 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.505,62 TL, 1.539,08 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.505,62 TL, 1.539,08 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.022,48 TL, 6.137,48 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.022,48 TL, 6.137,48 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.001,83 TL, 3.078,15 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.001,83 TL, 3.078,15 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.022,48 TL, 6.137,48 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.022,48 TL, 6.137,48 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.170,78 TL, 6.329,67 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.170,78 TL, 6.329,67 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 516,97 TL, 619,99 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 516,97 TL, 619,99 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 854,32 TL, 883,33 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 854,32 TL, 883,33 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.197,00 TL, 15.425,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.197,00 TL, 15.425,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,25 TL, 12,27 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,25 TL, 12,27 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,84 TL, 25,90 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,84 TL, 25,90 TL,

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