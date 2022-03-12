Altın fiyatları son dakika bugün ne kadar? 12 Mart 2022 anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları:

Altın fiyatları 12 Mart 2022 Cumartesi günü en çok merak edilip konuların başında geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ABD ve AB ülkelerinin yaptırım ile cevap vermesi piyasaların tansiyonunu yükseltti. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları anlık olarak yükselişe geçti. Savaşın derinleşerek devam etmesi de canlı altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcıları endişelendiriyor. Altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Altın düştü mü, çıktı mı? soruları da yatırımcılar tarafından sorulmakta. İşte 12 Mart Cumartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları…