2022-01-20 09:34:37 Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, 20 Ocak 2022 güncel altın fiyatları son durum!
Altın fiyatları Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 2022 yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası ocak faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. TCMB’nin toplantısı öncesi anlık altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, Güncel altın fiyatları son durum! sorgulaması faiz kararı öncesi sık sık sorgulanmakta. İŞte 20 Ocak 2022 Perşembe canlı altın fiyatları.