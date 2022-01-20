Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, 20 Ocak 2022 güncel altın fiyatları son durum!

Ancak özellikle şunu ifade etmek isterim ki ons altında ben jeopolitik riskler ve enflasyonlar alakalı yine 1960 - 2000 dolar seviyesine kadar yıl içinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu beklentimi devam ettiriyorum. " "Ons altında Ukrayna-Rusya krizinden bahsedebiliriz, enflasyonun tekrar yükseliyor olması, bu yatırımcıların tekrar güvenilir liman olarak altını tercih ediyor olması gibi etkenler, altını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında.