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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, 20 Ocak 2022 güncel altın fiyatları son durum!

2022-01-20 09:34:37
Altın fiyatları son dakika: Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, 20 Ocak 2022 güncel altın fiyatları son durum!

Altın fiyatları Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 2022 yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası ocak faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. TCMB’nin toplantısı öncesi anlık altın fiyatları bir hayli merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık gram altın fiyatı bugün kaç TL, Güncel altın fiyatları son durum! sorgulaması faiz kararı öncesi sık sık sorgulanmakta. İŞte 20 Ocak 2022 Perşembe canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları ne kadar olacak? sorusunu soran vatandaşlar Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı öncesi merak edilmekte. Canlı altın fiyatları özellikle de bir kaç gündür bir hayli arttı. Zira hem bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı hem e 25 Ocak'ta yapılacak Fed toplantısı nedeniyle güncel altın fiyatları adeta yerinde duramıyor. FED'in faiz kararı öncesi güncel altın fiyatlarında dalgalanma sürerken altın fiyatlarında ise 20 Ocak 2022 Perşembe gününde itibariyle düşüş söz konusu. Peki altın ne kadar, çeyrek altın, gram altın fiyatı anlık ne kadar? Altın fiyatları ne zaman yükselir?

Altın fiyatları ne kadar olacak? sorusunu soran vatandaşlar Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı öncesi merak edilmekte. Canlı altın fiyatları özellikle de bir kaç gündür bir hayli arttı. Zira hem bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı hem e 25 Ocak'ta yapılacak Fed toplantısı nedeniyle güncel altın fiyatları adeta yerinde duramıyor. FED'in faiz kararı öncesi güncel altın fiyatlarında dalgalanma sürerken altın fiyatlarında ise 20 Ocak 2022 Perşembe gününde itibariyle düşüş söz konusu. Peki altın ne kadar, çeyrek altın, gram altın fiyatı anlık ne kadar? Altın fiyatları ne zaman yükselir?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR? 1.839,43 TL, 1.839,75 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR? 1.839,43 TL, 1.839,75 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 794,71 TL, 801,06 TL,

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 794,71 TL, 801,06 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR? 796,83 TL, 796,96 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR? 796,83 TL, 796,96 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? 1.274,99 TL, 1.303,09 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? 1.274,99 TL, 1.303,09 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR? 5.099,69 TL, 5.196,15 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR? 5.099,69 TL, 5.196,15 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? 2.542,02 TL, 2.606,16 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? 2.542,02 TL, 2.606,16 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR? 5.099,69 TL, 5.196,15 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR? 5.099,69 TL, 5.196,15 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI NE KADAR? 5.246,88 TL, 5.379,89 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR? 5.246,88 TL, 5.379,89 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR? 435,18 TL, 525,61 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR? 435,18 TL, 525,61 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR? 722,42 TL, 745,39 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR? 722,42 TL, 745,39 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR? 12.879,00 TL, 13.105,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR? 12.879,00 TL, 13.105,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR? 10,49 TL, 10,50 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI NE KADAR? 10,49 TL, 10,50 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR? 24,15 TL, 24,16 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI NE KADAR? 24,15 TL, 24,16 TL,

#15
Foto - Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendirdi. İsabetli tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için en alt ve en üst seviye beklentilerin anlatırken gram altın yatırımcısına çok önemli uyarılarda bulundu. Gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 2022 için önemli açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendirdi. İsabetli tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için en alt ve en üst seviye beklentilerin anlatırken gram altın yatırımcısına çok önemli uyarılarda bulundu. Gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 2022 için önemli açıklamalarda bulundu. "Yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Memiş, 25 Ocak tarihine dikkat çekti.

#16
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"Altının gram fiyatını takip etmek için dolar-TL kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Gram altında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunun nedenini de kısa vadede dolar kuruna bağlıyorum, orta ve uzun vade içinse altın ons fiyatına bağlıyorum. Hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında bir dalgalanma öngörüyorum. Dolayısıyla da düşüşler yatırımcıya alım fırsatı vermeye devam ediyor. Uzun vadedeki öngörüm 1450 lira seviyesi.

#17
Foto - Ancak özellikle şunu ifade etmek isterim ki ons altında ben jeopolitik riskler ve enflasyonlar alakalı yine 1960 - 2000 dolar seviyesine kadar yıl içinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu beklentimi devam ettiriyorum.

Ancak özellikle şunu ifade etmek isterim ki ons altında ben jeopolitik riskler ve enflasyonlar alakalı yine 1960 - 2000 dolar seviyesine kadar yıl içinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu beklentimi devam ettiriyorum. " "Ons altında Ukrayna-Rusya krizinden bahsedebiliriz, enflasyonun tekrar yükseliyor olması, bu yatırımcıların tekrar güvenilir liman olarak altını tercih ediyor olması gibi etkenler, altını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında.

#18
Foto - Ons altın 1790-1830 seviyelerinde dar bantta dalgalanıyor. 25 Ocak’a kadarda bu bant aralığında kalacağını belirtmek isterim. Kripto para, emtia piyasası yani bütün yatırımcılar FED’e odaklanmış durumda. 2022’nin ilk pozisyonu FED toplantısı ile alınacak. Burada yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Ons altın 1790-1830 seviyelerinde dar bantta dalgalanıyor. 25 Ocak’a kadarda bu bant aralığında kalacağını belirtmek isterim. Kripto para, emtia piyasası yani bütün yatırımcılar FED’e odaklanmış durumda. 2022’nin ilk pozisyonu FED toplantısı ile alınacak. Burada yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

#19
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"Özellikle gram altın yatırımcısının şunu da yakından takip etmesi gerekiyor. 2022 yılında mutlaka uzun vadeli pozisyonlarını koruması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Eğer uzun vadeli pozisyon korunmazsa ve özellikle kısa vadeli al sat yapan bir gram altın yatırımcısı olursa yine geçen yıl gördüğümüz bu sert hareketlenmeden dolayı enkazlar görmeye devam ederiz. O yüzden gram altın yatırımcısı için 800 liranın altında, 700-800 lira bandında uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. Yani 2022 yılında öngörümün pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim."

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