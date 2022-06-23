Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın ne kadar? 23 Haziran 2022

Anlık altın fiyatları Merkez Bankası’nın haziran ayına ilişkin kararını bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Canlı altın fiyatları TCMB’nın faiz kararı sonrası ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı: Gram altın ne kadar? Güncel çeyrek altın, yarım altın fiyatları 23 Haziran 2022.