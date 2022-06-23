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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın ne kadar? 23 Haziran 2022

2022-06-23 14:08:33
Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın ne kadar? 23 Haziran 2022

Anlık altın fiyatları Merkez Bankası’nın haziran ayına ilişkin kararını bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Canlı altın fiyatları TCMB’nın faiz kararı sonrası ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı: Gram altın ne kadar? Güncel çeyrek altın, yarım altın fiyatları 23 Haziran 2022.

#1
Foto -  Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altın güncel fiyatları TC Merkez Bankasının haziran ayında da faizleri sabit tutmazı altın yatırımcısı tarafından anlık altın fiyatları ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki 23 Haziran 2022 anlık altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın anlık ne kadar?

 Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altın güncel fiyatları TC Merkez Bankasının haziran ayında da faizleri sabit tutmazı altın yatırımcısı tarafından anlık altın fiyatları ne kadar olduğu sorgulanıyor. Peki 23 Haziran 2022 anlık altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın anlık ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.833,26 TL, 1.833,63 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.833,26 TL, 1.833,63 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.024,76 TL, 1.027,06 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.024,76 TL, 1.027,06 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.021,20 TL, 1.021,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.021,20 TL, 1.021,39 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.633,74 TL, 1.669,79 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.633,74 TL, 1.669,79 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.535,71 TL, 6.659,49 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.535,71 TL, 6.659,49 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.257,64 TL, 3.339,96 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.257,64 TL, 3.339,96 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.535,71 TL, 6.659,49 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.535,71 TL, 6.659,49 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.770,66 TL, 6.939,15 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.770,66 TL, 6.939,15 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,87 TL, 672,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,87 TL, 672,59 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 930,40 TL, 960,07 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 930,40 TL, 960,07 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.550,00 TL, 16.740,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.550,00 TL, 16.740,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,81 TL, 11,83 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,81 TL, 11,83 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,22 TL, 21,24 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,22 TL, 21,24 TL,

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