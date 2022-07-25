Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyat: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. ABD'de enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasının ardından gözler bir kez daha Fed’in açıklayacağı temmuz faiz kararında. Avrupa Merkez Bankasının 11 yıl aradan sona faizi artırması sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Fed’in bir kez daha faizi artıracak olmasına ilişkin beklentiler nedeniyle güncel altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığ sorgulanıyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 25 Temmuz 2022 anlık, güncel, canlı altın fiyatları: