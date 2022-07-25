  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
14
Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyat: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı

2022-07-25 09:25:56
Altın fiyatları son dakika: Anlık altın fiyat: gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz 2022 güncel altın fiyatı

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. ABD'de enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasının ardından gözler bir kez daha Fed’in açıklayacağı temmuz faiz kararında. Avrupa Merkez Bankasının 11 yıl aradan sona faizi artırması sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Fed’in bir kez daha faizi artıracak olmasına ilişkin beklentiler nedeniyle güncel altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığ sorgulanıyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları: Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 25 Temmuz 2022 anlık, güncel, canlı altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.724,98 TL, 1.725,40 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.724,98 TL, 1.725,40 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 993,95 TL, 1.002,52 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 993,95 TL, 1.002,52 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 986,48 TL, 986,65 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 986,48 TL, 986,65 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.578,19 TL, 1.613,06 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.578,19 TL, 1.613,06 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.313,47 TL, 6.432,93 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.313,47 TL, 6.432,93 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.146,87 TL, 3.226,33 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.146,87 TL, 3.226,33 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.313,47 TL, 6.432,93 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.313,47 TL, 6.432,93 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.584,34 TL, 6.748,27 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.584,34 TL, 6.748,27 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 546,61 TL, 656,64 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 546,61 TL, 656,64 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 902,49 TL, 936,89 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 902,49 TL, 936,89 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.052,00 TL, 16.341,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.052,00 TL, 16.341,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,61 TL, 10,63 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,61 TL, 10,63 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,60 TL, 18,62 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,60 TL, 18,62 TL,

Afganistan'da sel! Ölüler var
Dünya

Afganistan'da sel! Ölüler var

Afganistan'ın 10 vilayetinde son iki günde seller nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Destici'den 'Lozan' açıklaması: Türkiye her zaman...
Gündem

Destici'den 'Lozan' açıklaması: Türkiye her zaman...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen a..
Hayvan otlatırken hayatını kaybetti! Çocuğun ölümü şüpheli bulundu
Aktüel

Hayvan otlatırken hayatını kaybetti! Çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Samsun’da hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

Aktüel

"Harvard Sabri Ülker Merkezi, 8 yılda 80 yıllık ilerleme kaydetmiş"

Murat Ülker, kişisel web sayfasında, Harvard Sabri Ülker Merkezi'yle ilgili yaptığı ziyareti aktardı.
Ayasofya'nın cami olmasını engellemek isteyen ABD'nin çabası!
Gündem

Ayasofya'nın cami olmasını engellemek isteyen ABD'nin çabası!

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılışının 2. yıldönümünde TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın ABD'nin kararı engelleme çabasına ilişki..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez 'ne altın ne dolar' dedi: E-devletten kontrol edin milyoner olabilirsiniz

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Babaanne, anneanne, dedelerimiz ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23