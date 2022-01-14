2022-01-14 09:23:22 Altın fiyatları son dakika! Altın anlık ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar? 14 Ocak 2022 Cuma canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatı:
Canlı altın fiyatları! Güncel altın fiyatları hem TC Merkez Bankası’nın hem de FED’in faiz kararı toplantısına kilitlendi. ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası gözler FED’in faiz artırımı yapıp yapmayacağında. Anlık altın fiyatı takibi yapan yatırımcılar, canlı altın fiyatları son durum ne olduğunu internet ortamında yakından takip ederken, başta altın ons fiyatı olmak üzere anlık gram altın, canlı çeyrek altın fiyatı, güncel yarım altın, anlık cumhuriyet altını fiyatları 20 Ocak’ta yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısı ile 25 ve 26 Ocak’ta yapılacakFED toplantısına odaklandı. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar, kaç TL, gram altın ne kadar oldu? Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları 14 Ocak 2022 Cuma.