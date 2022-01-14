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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Altın anlık ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar? 14 Ocak 2022 Cuma canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatı:

2022-01-14 09:23:22
Altın fiyatları son dakika! Altın anlık ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar? 14 Ocak 2022 Cuma canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatı:

Canlı altın fiyatları! Güncel altın fiyatları hem TC Merkez Bankası’nın hem de FED’in faiz kararı toplantısına kilitlendi. ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası gözler FED’in faiz artırımı yapıp yapmayacağında. Anlık altın fiyatı takibi yapan yatırımcılar, canlı altın fiyatları son durum ne olduğunu internet ortamında yakından takip ederken, başta altın ons fiyatı olmak üzere anlık gram altın, canlı çeyrek altın fiyatı, güncel yarım altın, anlık cumhuriyet altını fiyatları 20 Ocak’ta yapılacak Merkez Bankası faiz toplantısı ile 25 ve 26 Ocak’ta yapılacakFED toplantısına odaklandı. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar, kaç TL, gram altın ne kadar oldu? Altın düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın güncel altın fiyatları 14 Ocak 2022 Cuma.

#1
Foto - Son dakika: Altın fiyatı anlık ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dolar kurunun yükselmesine set olmak amacıyla hayata geçen kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının devreye girmesiyle birlikte dolar kuru ve altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Bakan Nebati, kur koralı TL mevduat hesabına günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil olduğunu söyleyerek Çarşamba günü itibarıyla 126 milyar lirayı geçtiğini vurguladı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları yeniden kıpırdanma seyrine girerken, altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum haberimizde...

Son dakika: Altın fiyatı anlık ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dolar kurunun yükselmesine set olmak amacıyla hayata geçen kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının devreye girmesiyle birlikte dolar kuru ve altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Bakan Nebati, kur koralı TL mevduat hesabına günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil olduğunu söyleyerek Çarşamba günü itibarıyla 126 milyar lirayı geçtiğini vurguladı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları yeniden kıpırdanma seyrine girerken, altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum haberimizde...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,77 TL, 1.821,10 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.820,77 TL, 1.821,10 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 791,12 TL, 802,50 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 791,12 TL, 802,50 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,22 TL, 794,31 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,22 TL, 794,31 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.270,75 TL, 1.298,70 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.270,75 TL, 1.298,70 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.083,01 TL, 5.178,91 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.083,01 TL, 5.178,91 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.533,56 TL, 2.597,40 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.533,56 TL, 2.597,40 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.083,01 TL, 5.178,91 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.083,01 TL, 5.178,91 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.260,85 TL, 5.394,20 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.260,85 TL, 5.394,20 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,03 TL, 526,62 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,03 TL, 526,62 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 718,92 TL, 746,87 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 718,92 TL, 746,87 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.816,00 TL, 13.131,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.816,00 TL, 13.131,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,08 TL, 10,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,08 TL, 10,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,18 TL, 23,19 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,18 TL, 23,19 TL

#15
Foto - Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu! Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi. Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu! Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi. Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı.

#16
Foto - Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi.

Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi.

#17
Foto - Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti. Altın ve para uzmanı İSlam Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş,

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti. Altın ve para uzmanı İSlam Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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