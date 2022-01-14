Altın fiyatları son dakika! Altın anlık ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar? 14 Ocak 2022 Cuma canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatı:

Son dakika: Altın fiyatı anlık ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dolar kurunun yükselmesine set olmak amacıyla hayata geçen kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının devreye girmesiyle birlikte dolar kuru ve altın fiyatları adeta tepe taklak oldu. Bakan Nebati, kur koralı TL mevduat hesabına günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil olduğunu söyleyerek Çarşamba günü itibarıyla 126 milyar lirayı geçtiğini vurguladı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları yeniden kıpırdanma seyrine girerken, altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Altın düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum haberimizde...