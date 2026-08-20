Altın fiyatları sınırda!
Altın fiyatları, ABD’nin tahvil hamlesi ve Fed tutanaklarının ardından yükselişini hızlandırdı. Gram altın haftalar sonra 7 bin lira sınırına yaklaşırken, piyasanın gözü Fed’in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatları, ABD’nin tahvil hamlesi ve Fed tutanaklarının ardından yükselişini hızlandırdı. Gram altın haftalar sonra 7 bin lira sınırına yaklaşırken, piyasanın gözü Fed’in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi.
ABD'nin tahvil adımı ile dün rekor kırarak 4.525 dolar eşiğini aşan altın fiyatları kar realizasyonlarıyla aşağı yönlü seyrederken; ABD'nin 40 trilyon doları aşan devasa kamu borcu ve küresel piyasalardaki spekülatif dalgalanmalar, birikimlerini korumaya çalışan milyonları yine belirsizlikle baş başa bırakıyor.
ALTIN FİYATLARINDA KÂR REALİZASYONU DÖNEMİ Hafta ortasında yüzde 4’ün üzerinde bir sıçrama kayda geçirerek 4.525 dolar sınırını test eden kıymetli maden, gece yarısı yükselişini sürdürdü. Ardından gelen kar satışlarıyla birlikte bir miktar gerileme yaşadı. Gram altın gece yarısı 6 bin 973 lirayı görerek 7 bin lira sınırından döndü. Gram altın sabah saat 08:15 itibariyle 6 bin 920 liradan işlem görüyor. Ons altında ise Türkiye Saati ile (TSİ) 03.31 itibarıyla yüzde 0,6 oranında değer kaybederek 4.495,69 dolar seviyesine indi. Yaşanan bu geri çekilme, piyasa aktörlerinin son dönemdeki güçlü tırmanışın ardından kazançlarını cebine koymasıyla ilişkilendiriliyor.
HAZİNE’DEN LİKİDİTE HAMLESİ VE PİYASA ETKİSİ Altın piyasasındaki bu hareketliliğin merkezinde ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik aldığı kritik karar yer alıyor. Hazine, çarşamba günü uzun vadeli tahvil ve bonolarda likiditeyi desteklemek amacıyla yürüttüğü geri alım işlemlerinin hacmini iki katına çıkaracağını duyurmuştu. Bu adım, ABD tahvil piyasasında görülen sert satış dalgasının ardından atıldı. Yatırımcıların ABD-İsrail savaşı ve bu çatışmanın enerji maliyetleri üzerinden tetikleyeceği enflasyon endişeleri nedeniyle daha yüksek getiri talep etmesi, uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı taşımıştı. Hazine’nin müdahalesiyle tahvil getirileri aşağı çekilirken dolar da zayıfladı; bu durum altının yukarı yönlü ivmesini beslese de hızlı rallinin ardından kar satışlarını tetikledi.
4.400 - 4.500 DOLAR BANDININ ÖNEMİ Sert tırmanışın ardından teknik grafiklerde 4.400 ile 4.500 dolar aralığı kritik bir eşik haline geldi. Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, fiyatlarda izlenen ani hareketliliğin ardından piyasada bir süre "sindirme" sürecinin yaşanmasının olası olduğunu aktardı. Spivak'ın analizine göre, altının 4.400-4.500 dolar bandının üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü momentum korunabilir. Özellikle 4.500 doların üzerinde kalıcı bir seyir izlenmesi, yeni zirvelerin test edilmesi açısından yakından izlenen bir sinyal niteliği taşıyor. Buna karşılık fiyatların yeniden bu sınırın altına gerilemesi, son artışların bir kısmının geri verilmesi riskini artırabilir.
40 TRİLYON DOLARI AŞAN KAMU BORCU Altının uzun vadeli değer kazanma hikâyesinde ABD’nin mali tablosu da belirleyici bir ağırlık taşımaya başladı. ABD'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geride bıraktı. Rekor düzeydeki bu borçlanma, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve finansal istikrar başlıklarında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
ALTINDA NE OLUR? Marex analisti Edward Meir, tırmanan borç yükü ile finansal istikrara yönelik kaygılar eşliğinde mali harcamaların denetim altında tutulamamasının altın için elverişli bir zemin yarattığına işaret etti. Yüksek kamu borcu ve artan borçlanma gereksinimi, ilerleyen süreçte tahvil piyasası ile enflasyon beklentileri üzerinde baskı kurabilecek dinamikler arasında gösteriliyor.
DOLARIN ZAYIFLAMASI VE FED’İN FAİZ POLİTİKASI Değerli metaldeki tırmanışı besleyen bir diğer unsur ise ABD dolarının küresel çapta değer yitirmesi oldu. Doların üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altını diğer dövizleri kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi sunmayan altının fırsat maliyetini de aşağı çekiyor. Öte yandan piyasaların odaklandığı bir diğer başlık Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası oldu. Fed'in geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarında, bazı politika yapıcıların faiz artırımı konusunda hazırlıklı olduğu görüldü; bu durum merkez bankasının enflasyon mücadelesinde tamamen rahatlamadığını gösteriyor. Buna rağmen piyasa fiyatlamaları henüz güçlü bir faiz artışı beklentisini yansıtmıyor. CNBC-e'de yer alan CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 67, faiz artırma olasılığını ise yüzde 33 olarak fiyatlıyor.
DİĞER METALLERDE FARKLI SEYİR Altındaki bu hareketlilik sürerken diğer kıymetli metallerde farklı yönlü tablolar gözlendi. Spot gümüş yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 67,07 dolara yükselirken, platin yüzde 1,3 düşüşle 1.802,29 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 kayıpla 1.328,06 dolar düzeyine indi. Böylelikle değerli metaller sepetinde altın ile gümüş güçlü duruşunu korurken, platin ve paladyum tarafında satış baskısının ağırlık kazandığı görüldü.
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