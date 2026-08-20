Altın fiyatları sınırda!

DOLARIN ZAYIFLAMASI VE FED’İN FAİZ POLİTİKASI Değerli metaldeki tırmanışı besleyen bir diğer unsur ise ABD dolarının küresel çapta değer yitirmesi oldu. Doların üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altını diğer dövizleri kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi sunmayan altının fırsat maliyetini de aşağı çekiyor. Öte yandan piyasaların odaklandığı bir diğer başlık Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası oldu. Fed'in geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarında, bazı politika yapıcıların faiz artırımı konusunda hazırlıklı olduğu görüldü; bu durum merkez bankasının enflasyon mücadelesinde tamamen rahatlamadığını gösteriyor. Buna rağmen piyasa fiyatlamaları henüz güçlü bir faiz artışı beklentisini yansıtmıyor. CNBC-e'de yer alan CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 67, faiz artırma olasılığını ise yüzde 33 olarak fiyatlıyor.