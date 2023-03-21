Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

AVRUPA'DA CREDIT SUISSE HABERLERİ TAKİP EDİLİYOR ABD'de Silvergate ile başlayarak Silicon Valley Bank ile devam eden bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse ile devam etti. Bankacılık krizine karşı 54 milyar dolarlık dev bir kurtarma paketi gelmesi Credit Suisse üzerinde bir miktar toparlanmaya neden olsa da güvenin tesis edilemesi nedeniyle paketin etkisi sınırlı kaldı.