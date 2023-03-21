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Ekonomi
17
Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

2023-03-21 11:36:06
Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

Ons altın fiyatları, 2000 dolar psikolojik direncini kırarak 1 yılın zirvesine yükselirken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel bankacılık sektöründeki risklerin bir resesyona neden olabileceği endişesi ve Fed'in para politikasında makas değişikliği yapabileceği beklentileri altın fiyatları için destek oldu. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell'ın açıklamaları neden önemli? Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...

#1
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. Yeni haftanın ilk gününde ons altın 2000 dolar seviyesini hızla geçerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini tazeledi.. Piyasalarda Fed faiz kararı bu haftanın en önemli gündem maddesi olurken, altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed faiz kararı ve sonrasında Jerome Powell'dan gelecek açıklamalarda olacak.

#2
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ALTIN PSİKOLOJİK DİRENCİ DE KIRDI Ons altın fiyatları 1 yıl sonra 2000 dolar bandını aştı. Ons altın en son bu seviyelerde 10 Mart 2022 tarihinde işlem görmüştü. Ons rüzgarının etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

#3
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 11 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise yaklaşık 130 TL artışla 1229 TL'nin üzerine yükseldi.

#4
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ? ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'da da Credit Suisse üzerinde büyük endişe yaratması yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.

#5
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşması altın fiyatlarına destek oldu.

#6
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

Şubat ayı ABD enflasyon verisi beklentilere paralel yüzde 6'ya geriledi. Bu durum Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatma beklentisini artırdı.

#7
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ABD ekonomisinde 2023 yılı içerisinde resesyon yaşanabileceği endişesi bankacılık kriziyle beraber iyiden iyiye güçlendi. Yine bu durum altın fiyatları için destek olan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.

#8
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ABD ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 6'YA GERİLEDİ Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

#9
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

ABD enflasyon verisi Fed'in 22 Mart'ta vereceği faiz kararı için kritik önem arz ediyordu. Banka krizleri ve enflasyon verisi öncesi Fed'in 50 veya 75 baz puan faiz artırması öngörülüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler beklentileri değiştirdi.

#10
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

SONUÇ: Fed'in enflasyonu baskılamak için şahin politikalar güderek yüksek faiz artırımı yapacağı beklentileri ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası yerini güvercin para politikası beklentisine bıraktı. Bu durum altına yaradı.

#11
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığını ifade etti.

#12
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

Öte yandan enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.

#13
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

AVRUPA'DA CREDIT SUISSE HABERLERİ TAKİP EDİLİYOR ABD'de Silvergate ile başlayarak Silicon Valley Bank ile devam eden bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse ile devam etti. Bankacılık krizine karşı 54 milyar dolarlık dev bir kurtarma paketi gelmesi Credit Suisse üzerinde bir miktar toparlanmaya neden olsa da güvenin tesis edilemesi nedeniyle paketin etkisi sınırlı kaldı.

#14
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI PARA MUSLUKLARINI AÇTI Öte yandan İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'nin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için ülkenin en büyük bankası UBS tarafından devralınması İsviçre'nin finansal regülatörü Finma tarafından onaylandı. İsviçre Merkez Bankası bu anlaşmanın gerçekleşmesi için UBS'e 100 milyar CHF'ye varan limidite desteği sağlayacak.

#15
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN? Fed toplantısı 21-22 Mart tarihinde gerçekleşecek. Ekonomiyi soğutarak enflasyondaki yükselişini frenlemek adına sert faiz artırımları yapan Fed'in para politikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Fed'in 10 yılların en yüksek faiz artırımları karşısında enflasyon bir miktar gerilesede bankacılık krizi baş gösterdi ve ABD ekonomisi üzerinde resesyon çanları çalmaya başladı.

#16
Foto - Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı İşte kimsenin bilmediği yükseliş nedenleri…

MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK? Toplantı sonrası Fed faiz kararı için açıklamada bulunacak. Yatırım kuruluşları ve analistler Fed'in bu toplantıda pas geçeceğini veya 25 baz puan faiz artırıma gidebileceği yönünde görüş bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 50 ihtimalle faiz artırmayacağı öngörüldü.

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