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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları

2021-11-11 08:29:20
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükselişe geçerek ardı ardına rekor kırmaya doymuyor. Pazartesi ve salı günü yükselişini sürdüren altın fiyatları 11 Kasım sabahına yükseliş trendiyle başladı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. Altına yatırım yapanlar bir altından bir hayli kar ederken, altının daha ne kadar yükseleceğini, altının düşmeye ne zaman başlayacağını, altın anlık fiyatlarını bir hayli merak ediyor. İşte 11 Kasım 2021 altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Altın fiyatları yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatları grafiğinde yaşanan son durum ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili gelişmeler ise haberde yer alıyor. Peki 11 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

Altın fiyatları yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Altın fiyatları grafiğinde yaşanan son durum ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili gelişmeler ise haberde yer alıyor. Peki 11 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 583,05 TL, 587,94 TL

GRAM ALTIN FİYATI 583,05 TL, 587,94 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 587,15 TL, 587,27 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 587,15 TL, 587,27 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.849,39 TL, 1.849,65 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.849,39 TL, 1.849,65 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 939,31 TL, 960,04 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 939,31 TL, 960,04 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.757,74 TL, 3.828,97 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.757,74 TL, 3.828,97 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.873,00 TL, 1.920,36 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.873,00 TL, 1.920,36 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.757,74 TL, 3.828,97 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.757,74 TL, 3.828,97 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.853,56 TL, 3.952,33 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.853,56 TL, 3.952,33 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 321,52 TL, 384,00 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 321,52 TL, 384,00 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 527,68 TL, 548,09 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 527,68 TL, 548,09 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.329,00 TL, 9.627,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.329,00 TL, 9.627,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,86 TL, 7,87 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,86 TL, 7,87 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,62 TL, 24,63 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,62 TL, 24,63 TL

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