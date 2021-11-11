Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükselişe geçerek ardı ardına rekor kırmaya doymuyor. Pazartesi ve salı günü yükselişini sürdüren altın fiyatları 11 Kasım sabahına yükseliş trendiyle başladı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. Altına yatırım yapanlar bir altından bir hayli kar ederken, altının daha ne kadar yükseleceğini, altının düşmeye ne zaman başlayacağını, altın anlık fiyatlarını bir hayli merak ediyor. İşte 11 Kasım 2021 altın fiyatları son durum.